علقة موت.. الداخلية تكشف عن حقيقة ضرب طفل في الطالبية

كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل وسرقته بالإكراه وإحداث إصابته بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من (ربة منزل) أنه حال تواجد نجلها (طالب سن12) بالشارع محل سكنهما قام أحد الأشخاص بإفتعال حديث معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقه وسرقة هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.