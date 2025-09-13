قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلهم عليها.. الداخلية تكشف المتورطين في ضرب سيدة المقطم

المتهمون
المتهمون
كتب – مصطفى الرماح :

كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب لخلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول : (سيدتان– مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) وطرف ثان : (7 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) لقيام الطرف الثانى بنقل بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية "الخاصة بإحدى السيدات من الطرف الأول " بإستخدام سيارة نصف نقل ، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم حول ملكية إحدى الوحدات السكنية ، وحال محاولتها منعهم قاموا بالتعدى عليها .. وأمكن ضبط الطرف الثانى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية المقطم ضرب سيدة ضرب فى المقطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

اشرف صبحي

أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

بالصور

ثقافة الشرقية تبدأ عرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية| صور

قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد