رئاسة حي شمال الغردقة تواصل حملاتها الميدانية المكبرة لتحقيق الانضباط

واصلت رئاسة حي شمال بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حملاتها المكبرة بالشارع لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.

وشهدت الحملة، التي جرت بالتنسيق مع شرطة المرافق، المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحي، حيث تم رصد وإزالة إشغالات الطرق والتعديات على حرم الطريق العام، إلى جانب التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعملهم.

وأكد اللواء محمد مهدي، رئيس حي شمال، أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على سيولة الحركة المرورية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تعطل حياة المواطنين أو تسيء للمظهر العام.