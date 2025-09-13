"وحدة السكان" تشارك في معرض نوادي المرأة ضمن مبادرة "حقك تنظمي" بالاقصر

شاركت وحدة السكان الفرعية بالبياضية بمحافظة الأقصر، في فعاليات معرض نوادي المرأة، المقام بوحدة طب أسرة الحبيل، وذلك ضمن مبادرة "حقك تنظمي".

جاءت المشاركة بمتابعة وإشراف اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، ود.عبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.

والمعرض بإشراف د.غادة شعيب مديرة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالأقصر، ومنصورة حسن مشرف نوادي المرأة بمديرية الصحة.



وأكدت رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أن خطة وحدة السكان تتضمن استمرار تنفيذ الفعاليات والأنشطة التوعوية على مستوى المراكز والمدن، بدعم من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع القيادات التنفيذية وبالتنسيق مع جميع شركاء العمل في مختلف المراكز والمدن.

واثنت على مشاركة تهاني عبدالصبور إبراهيم مقرر وحدة السكان بالبياضية، وسامية محمد مشرف نوادي المرأة بالإدارة الصحية.