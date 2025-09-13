قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
رياضة

حارس الاسماعيلى: الأهلي "منتخب العالم".. و هو من سيتوج بالدوري

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على صعوبة بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بنظامها الاستثنائي في الموسم الحالي، مشددًا على أن كل الأندية دعمت صفوفها بشكل جيد واستعدت للموسم بشكل قوي، ينبىء بمواجهات صعبة للجميع خصوصًا الثلاثي الكبار.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صاحب النفس الطويل والذي يمتلك فريق أساسي قوي ودكة بدلاء مميزة هو من سيتوج باللقب، المنافسة دائمًا محصورة بين فريقين أو ثلاثة هم من يمتلكون الشعبية والجماهيرية والاستقرار الفني والإداري والمالي، الأهلي أصبح مثل "منتخب العالم" بعد تدعيمات الصيف، وبيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكذلك الزمالك، لذا فالبطولة ستكون صعبة على الجميع.

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أتمنى أن تخرج بطولة الدوري بشكل أفضل هذا الموسم عن الموسم الماضي، أتمنى أن تخرج كل الفرق والإدارات راضية عن البطولة والتحكيم والتنظيم، والأفضل في كل شيء هو من يتوج باللقب.

وواصل حارس مرمى الدراويش الحالي: نظام الدوري في الموسم الحالي وهبوط 4 فرق أضاف صعوبة أكثر على المنافسة للجميع، الفريق الذي سيفقد تركيزه سيعاني كثيرًا في مجموعة الهبوط، المنافسة ستكون قوية على تحديد فرق مجموعة البطل الـ7 وفرق مجموعة الهبوط الـ14.

واختتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: الفرق أصحاب النفس الطويل هي من ستتمكن من تجميع النقاط مبكرًا والنجاة بأسمائها من التواجد في مجموعة الهبوط، من أجل استكمال الموسم بشكل أكثر أريحية.

أحمد عادل عبد المنعم الإسماعيلي الأهلي الدوري الدوري المصري

