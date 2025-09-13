قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستعدادات الدولة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

رافق رئيس مجلس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والطيار/ وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مطار سفنكس الدولي يعد إحدى الواجهات الجوية الحديثة لمصر، وبوابة استراتيجية تربط غرب القاهرة بالمناطق السياحية والأثرية، لافتا إلى أهميته المتزايدة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره مشروعا حضاريا عالميا سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مطار سفنكس الدولي يتميز بموقعه الجغرافي الفريد قرب منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مما يجعله مركزا محوريا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين، ويعزز دوره كبوابة جوية رئيسية تخدم حركة السياحة والسفر في مصر.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء صالات السفر والوصول الدولية والداخلية؛ للاطمئنان على جاهزية "كاونترات" إنهاء الإجراءات والجوازات والجمارك، إلى جانب منطقة "السيور والحقائب"، التي تمثل أحد أهم العناصر الحيوية لانسيابية حركة السفر والوصول.

كما شملت الجولة الصالة الرئاسية وكبار الزوار، حيث اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر أعلى مستويات الراحة والخدمات المتميزة، بما يعكس مكانة مصر الحضارية أمام ضيوفها من مختلف دول العالم، كما اطمأن على مختلف المرافق الملحقة بالمطار، للتأكد من مستوى كفاءتها في خدمة الزائرين.

في هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على مراعاة الحرص الدائم على صيانة المرافق والمناطق الخدمية بمطار سفنكس الدولي، مؤكداً ضرورة الالتزام التام بحُسن استقبال جميع الضيوف والزائرين، وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لإنجاز مهامهم أثناء تواجدهم في المطار، مع استمرار الصيانة لجميع المرافق، وتواجد المسئولين بصفة دائمة في مواقع العمل والإشراف التام على تذليل أي معوقات قد تطرأ في أسرع وقت.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجارية أمام المطار، حيث أوضحت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من شبكات الري، وحفر الآبار ومغطيات التربة، وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء أشارت نائب المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من فرد الكابلات الكهربائية، كما تم الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة بنسبة تنفيذ تبلغ 90%.

وفي نهاية الجولة، أشاد رئيس الوزراء باكتمال أعمال التطوير، موجها الشكر للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وجميع فرق العمل على ما شاهده اليوم من أعمال التطوير.

وأكد أن المطار جاهز لاستقبال ضيوف مصر في افتتاح المتحف، كما أنه يقدم بالفعل خدماته حاليا للعديد من المسافرين.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبدالجواد يعلق على قرار الخطيب بعدم الترشح لرئاسة الأهلي

يامال

مهدد بالغياب.. لامين يامال يثير القلق في برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

تشكيل آرسنال

تشكيل آرسنال لمواجهة نوتنجهام.. إيزي يظهر لأول مرة وميرينو بديلا لـ رايس

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

