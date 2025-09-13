مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستعدادات الدولة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

رافق رئيس مجلس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والطيار/ وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مطار سفنكس الدولي يعد إحدى الواجهات الجوية الحديثة لمصر، وبوابة استراتيجية تربط غرب القاهرة بالمناطق السياحية والأثرية، لافتا إلى أهميته المتزايدة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره مشروعا حضاريا عالميا سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مطار سفنكس الدولي يتميز بموقعه الجغرافي الفريد قرب منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مما يجعله مركزا محوريا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين، ويعزز دوره كبوابة جوية رئيسية تخدم حركة السياحة والسفر في مصر.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء صالات السفر والوصول الدولية والداخلية؛ للاطمئنان على جاهزية "كاونترات" إنهاء الإجراءات والجوازات والجمارك، إلى جانب منطقة "السيور والحقائب"، التي تمثل أحد أهم العناصر الحيوية لانسيابية حركة السفر والوصول.

كما شملت الجولة الصالة الرئاسية وكبار الزوار، حيث اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر أعلى مستويات الراحة والخدمات المتميزة، بما يعكس مكانة مصر الحضارية أمام ضيوفها من مختلف دول العالم، كما اطمأن على مختلف المرافق الملحقة بالمطار، للتأكد من مستوى كفاءتها في خدمة الزائرين.

في هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على مراعاة الحرص الدائم على صيانة المرافق والمناطق الخدمية بمطار سفنكس الدولي، مؤكداً ضرورة الالتزام التام بحُسن استقبال جميع الضيوف والزائرين، وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لإنجاز مهامهم أثناء تواجدهم في المطار، مع استمرار الصيانة لجميع المرافق، وتواجد المسئولين بصفة دائمة في مواقع العمل والإشراف التام على تذليل أي معوقات قد تطرأ في أسرع وقت.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجارية أمام المطار، حيث أوضحت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من شبكات الري، وحفر الآبار ومغطيات التربة، وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء أشارت نائب المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من فرد الكابلات الكهربائية، كما تم الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة بنسبة تنفيذ تبلغ 90%.

وفي نهاية الجولة، أشاد رئيس الوزراء باكتمال أعمال التطوير، موجها الشكر للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وجميع فرق العمل على ما شاهده اليوم من أعمال التطوير.

وأكد أن المطار جاهز لاستقبال ضيوف مصر في افتتاح المتحف، كما أنه يقدم بالفعل خدماته حاليا للعديد من المسافرين.