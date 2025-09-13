اليوم.. ضعف المياه لمدة 20 ساعة بمدينة جرجا وبعض القرى بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمدينة جرجا وعدد من القرى التابعة لها، بدءًا من الساعة الواحدة فجر اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، ولمدة 20 ساعة متواصلة، نظرًا لتنفيذ أعمال غسيل مروق (1) بمحطة جرجا المرشحة الجديدة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القرى المتأثرة بانخفاض ضغط المياه تشمل:" كوم الصعايدة، القرعان، الخلافية، العوامر قبلي وبحري، نجع الغباشي، البربا، بندار الرملية، نجع رشوان بالحميدي، الجواهين، الرقاقنة، بيت خلاف، المحاسنة، وبيت داوود".

وأشار أسامة العارف، مدير الخط الساخن بالشركة، إلى أن استقبال شكاوى المواطنين متاح عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01207125125، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة:

وأضاف أن الشركة ستعمل على تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال فترة الانقطاع، إلى جانب توفير سيارات مياه شرب نقية مجانًا يتم الدفع بها إلى المناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين عند الضرورة.