خالد طلعت ينشر أرقام الزمالك قبل مباراته أمام المصري

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت، منشوراً بشأن نادي الزمالك.

وكتب خالد طلعت، عبر فيسبوك: "قبل مباراة الفريقين اليوم : آخر فوز حققه الزمالك على المصري في الدوري كان يوم 28 إبريل 2022 يعني من 3 سنين ونص!!

وتابع: أخر 7 ماتشات بين الزمالك والمصري في الدوري ، الزمالك لم يحقق أي فوز ، 4 هزائم للزمالك ، و3 تعادلات !!".

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود بنتايج

خط الوسط: أحمد فتوح، عبد الله السعيد، نبيل عماد “دونجا”.

خط الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا، ناصر ماهر، عدي الدباغ.

وتأتي المباراة في ظل منافسة مباشرة على الصدارة، حيث يحتل المصري القمة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا.

ويسعى الزمالك لتجاوز خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة، واستعادة ثقة جماهيره.

أما المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية هذا الموسم، معتمدًا على صلاح محسن، والثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين، والوافد الجديد كينجسلي إيدو، إلى جانب عناصر مميزة مثل عمر الساعي وباهر المحمدي وخالد صبحي.