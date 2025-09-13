قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
خالد طلعت ينشر أرقام الزمالك قبل مباراته أمام المصري

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت، منشوراً بشأن نادي الزمالك.

وكتب خالد طلعت، عبر فيسبوك: "قبل مباراة الفريقين اليوم : آخر فوز حققه الزمالك على المصري في الدوري كان يوم 28 إبريل 2022 يعني من 3 سنين ونص!!

وتابع: أخر 7 ماتشات بين الزمالك والمصري في الدوري ، الزمالك لم يحقق أي فوز ، 4 هزائم للزمالك ، و3 تعادلات !!".

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود بنتايج

خط الوسط: أحمد فتوح، عبد الله السعيد، نبيل عماد “دونجا”.

خط الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا، ناصر ماهر، عدي الدباغ.

وتأتي المباراة في ظل منافسة مباشرة على الصدارة، حيث يحتل المصري القمة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا.

ويسعى الزمالك لتجاوز خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة، واستعادة ثقة جماهيره.

أما المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية هذا الموسم، معتمدًا على صلاح محسن، والثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين، والوافد الجديد كينجسلي إيدو، إلى جانب عناصر مميزة مثل عمر الساعي وباهر المحمدي وخالد صبحي.

