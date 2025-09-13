قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُتابع تطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير

صورة من الجولة
صورة من الجولة
كتب محمود مطاوع

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، ضمن ترتيبات الاستعداد لافتتاح المتحف في نوفمبر المُقبل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بصورة تليق وتتناسب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم، وبما يتماشى وقيمته الحضارية والثقافية، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة هذه المنطقة على أعلى مستوى، باعتبارها واجهة حضارية وسياحية لمصر، وبما يُسهم في تحسين الرؤية البصرية للمنطقة، وجذب المزيد من الحركة السياحية لها، وتوفير تجربة فريدة للزائرين.

وأكد أن الحكومة قامت برفع كفاءة وتطوير جميع الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مشيراً إلى أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة، حيث تم مراعاة تحقيق التكامل بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يُسهم في الوصول إلى مظهر حضاري متكامل يليق بالقيمة الأثرية والتاريخية لتلك المنطقة، ويوفر مختلف الخدمات للزائرين والسائحين.

أشارت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة بما يضمن ظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية تعكس مكانة مصر أمام العالم، موضحة أن أعمال التطوير شملت الطرق والميادين والأرصفة وأعمال الإنارة والتشجير والزراعات وتنسيق الموقع وتنسيق اللافتات الإعلانية، مضيفة أنها تضمنت أيضًا رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية بالمحاور المؤدية إلى المتحف.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته، بالوقوف عند منطقة "التمثال الجديد" عند مدخل طريق القاهرة الإسكندرية المُؤدي للمتحف المصري الكبير بالقرب من بوابة الرسوم، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التمثال وتصميمه تحت إشراف الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، ضمن جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وأنه يُعد "قطعة فنية" تُعبر عن البيئة المحيطة، حيث انه مُستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وتم تصميمه ببراعة من خلال مراعاة الدمج بين الفن المصري القديم والفن الحديث المعاصر، إلى جانب التنويه إلى الانتهاء من أعمال صب الخرسانة، والانتهاء من تركيب التمثال على القاعدة، وجار الانتهاء من أعمال اللحامات وتركيب الرخام، كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال زراعات النخيل بنسبة 100% ، وجار البدء في "أعمال الكهرباء"، حيث تم توريد كشافات النخيل بنسبة 100 %، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنارة وتوفير الإضاءة اللازمة للتمثال، وكذلك الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد المنطقة المتواجد بها التمثال.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد منطقة "نفق حازم حسن" بميدان الرماية، مروراً بالركاب، وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الأعمال بمنطقة "تقاطع نفق حازم حسن"، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من رفع المخلفات وتسوية الموقع بنسبة 100%، كما تم تفقد المنطقة أمام مديرية أمن الجيزة حتى نفق حازم حسن، حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وأعمال صب الخرسانة بنسبة 100%، والانتهاء أيضاً من تركيب وحدات الإضاءة بنسبة 100 %.

وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد منطقة "ميدان الرماية"، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات وتركيب الانترلوك بنسبة 100%، وفيما يتعلق بأعمال الزراعات تم الانتهاء من زراعة النخيل وأعمال شبكة الري بنسبة 100%، وفيما يخص موقف "أعمال الكهرباء" تمت الإشارة إلى الانتهاء من تركيب وحدات الإنارة بنسبة 100 %.

 وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد طريق الفيوم من ميدان الرماية حتى الطريق السياحي، مروراً بالركاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهان والانترلوك وصب الخرسانة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء أيضاً من زراعة النخيل والأشجار وأعمال شبكة الري بنسبة 95%، بينما تم الانتهاء من تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من تركيب لوحات الكهرباء بنسبة 80%، وأعمال تركيب وحدات الإنارة بنسبة 90 %.

وبشأن "شارع مساكن الضباط"، تم التنويه إلى الانتهاء من أعمال دهانات سور نادي الرماية وتركيب الإنترلوك بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تركيب محطات الانتظار والمقاعد الخشبية وسلات المهملات بنسبة 100%، إلى جانب التطرق إلى موقف "أعمال الزراعات" والتي تضمنت الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار وشبكات الري بنسبة 100%، وفيما يخص "أعمال الكهرباء" تمت الإشارة إلى تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار بنسبة 100%، وتركيب لوحات الكهرباء وأعمدة ووحدات الإنارة بنسبة 100 %.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة خلف المتحف بجوار توسعات الطريق الدائري، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات وتركيب الإنترلوك بنسبة 100%، والانتهاء من توريد وتركيب الرخام بنسبة 100%، وفيما يخص "أعمال الزراعات" تمت الإشارة إلى الانتهاء من شبكة الري وزراعة الأشجار بنسبة 100%، وفيما يتعلق بـ "أعمال الكهرباء" تم الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة بنسبة 100 %.

وحول أعمال التطوير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تم الانتهاء من دهانات الأسوار وأعمال التجميل وتركيب الانترلوك بنسبة 100%، وتركيب السور الكريتال بنسبة 98% كما تم الانتهاء من أعمال الكهرباء بنسبة 95 %.
 

مطار سفنكس الطرق المؤدية للمتحف المصري طريق القاهرة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه.. مزاد جديد لسيارات حكومية.. جدل جديد يلاحق تسلا

هواتف iPhone 17

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد