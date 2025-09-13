رئيس الوزراء يُتابع تطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، ضمن ترتيبات الاستعداد لافتتاح المتحف في نوفمبر المُقبل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بصورة تليق وتتناسب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم، وبما يتماشى وقيمته الحضارية والثقافية، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة هذه المنطقة على أعلى مستوى، باعتبارها واجهة حضارية وسياحية لمصر، وبما يُسهم في تحسين الرؤية البصرية للمنطقة، وجذب المزيد من الحركة السياحية لها، وتوفير تجربة فريدة للزائرين.

وأكد أن الحكومة قامت برفع كفاءة وتطوير جميع الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مشيراً إلى أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة، حيث تم مراعاة تحقيق التكامل بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يُسهم في الوصول إلى مظهر حضاري متكامل يليق بالقيمة الأثرية والتاريخية لتلك المنطقة، ويوفر مختلف الخدمات للزائرين والسائحين.

أشارت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة بما يضمن ظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية تعكس مكانة مصر أمام العالم، موضحة أن أعمال التطوير شملت الطرق والميادين والأرصفة وأعمال الإنارة والتشجير والزراعات وتنسيق الموقع وتنسيق اللافتات الإعلانية، مضيفة أنها تضمنت أيضًا رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية بالمحاور المؤدية إلى المتحف.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته، بالوقوف عند منطقة "التمثال الجديد" عند مدخل طريق القاهرة الإسكندرية المُؤدي للمتحف المصري الكبير بالقرب من بوابة الرسوم، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التمثال وتصميمه تحت إشراف الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، ضمن جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وأنه يُعد "قطعة فنية" تُعبر عن البيئة المحيطة، حيث انه مُستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وتم تصميمه ببراعة من خلال مراعاة الدمج بين الفن المصري القديم والفن الحديث المعاصر، إلى جانب التنويه إلى الانتهاء من أعمال صب الخرسانة، والانتهاء من تركيب التمثال على القاعدة، وجار الانتهاء من أعمال اللحامات وتركيب الرخام، كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال زراعات النخيل بنسبة 100% ، وجار البدء في "أعمال الكهرباء"، حيث تم توريد كشافات النخيل بنسبة 100 %، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنارة وتوفير الإضاءة اللازمة للتمثال، وكذلك الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد المنطقة المتواجد بها التمثال.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد منطقة "نفق حازم حسن" بميدان الرماية، مروراً بالركاب، وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الأعمال بمنطقة "تقاطع نفق حازم حسن"، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من رفع المخلفات وتسوية الموقع بنسبة 100%، كما تم تفقد المنطقة أمام مديرية أمن الجيزة حتى نفق حازم حسن، حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وأعمال صب الخرسانة بنسبة 100%، والانتهاء أيضاً من تركيب وحدات الإضاءة بنسبة 100 %.

وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد منطقة "ميدان الرماية"، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات وتركيب الانترلوك بنسبة 100%، وفيما يتعلق بأعمال الزراعات تم الانتهاء من زراعة النخيل وأعمال شبكة الري بنسبة 100%، وفيما يخص موقف "أعمال الكهرباء" تمت الإشارة إلى الانتهاء من تركيب وحدات الإنارة بنسبة 100 %.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد طريق الفيوم من ميدان الرماية حتى الطريق السياحي، مروراً بالركاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهان والانترلوك وصب الخرسانة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء أيضاً من زراعة النخيل والأشجار وأعمال شبكة الري بنسبة 95%، بينما تم الانتهاء من تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من تركيب لوحات الكهرباء بنسبة 80%، وأعمال تركيب وحدات الإنارة بنسبة 90 %.

وبشأن "شارع مساكن الضباط"، تم التنويه إلى الانتهاء من أعمال دهانات سور نادي الرماية وتركيب الإنترلوك بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تركيب محطات الانتظار والمقاعد الخشبية وسلات المهملات بنسبة 100%، إلى جانب التطرق إلى موقف "أعمال الزراعات" والتي تضمنت الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار وشبكات الري بنسبة 100%، وفيما يخص "أعمال الكهرباء" تمت الإشارة إلى تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار بنسبة 100%، وتركيب لوحات الكهرباء وأعمدة ووحدات الإنارة بنسبة 100 %.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة خلف المتحف بجوار توسعات الطريق الدائري، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات وتركيب الإنترلوك بنسبة 100%، والانتهاء من توريد وتركيب الرخام بنسبة 100%، وفيما يخص "أعمال الزراعات" تمت الإشارة إلى الانتهاء من شبكة الري وزراعة الأشجار بنسبة 100%، وفيما يتعلق بـ "أعمال الكهرباء" تم الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة بنسبة 100 %.

وحول أعمال التطوير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تم الانتهاء من دهانات الأسوار وأعمال التجميل وتركيب الانترلوك بنسبة 100%، وتركيب السور الكريتال بنسبة 98% كما تم الانتهاء من أعمال الكهرباء بنسبة 95 %.

