للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
الزمالك يصطدم بالمصري في صراع الصدارة.. اختبار صعب لفيريرا

منتصر الرفاعي

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط رغبة قوية في تجاوز آثار الهزيمة الأخيرة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، حيث يسعى فيريرا لإعادة التوازن للفريق الأبيض واستعادة صدارة جدول الترتيب، إذ أن الفوز على المصري سيمنح الزمالك ثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيده إلى 14 نقطة، تضعه في المركز الأول مؤقتًا.

وتمثل المباراة تحديًا خاصًا لفيريرا على عدة مستويات، أبرزها استعادة ثقة جماهير الزمالك التي اهتزت بعد الخسارة الأخيرة، حيث يعتبر المدرب البلجيكي اللقاء فرصة ذهبية لتحقيق فوز معنوي يعيد الابتسامة إلى الجماهير البيضاء، ويؤكد أن الفريق لا يزال مرشحًا قويًا للمنافسة على اللقب.

كما تعد المواجهة اختبارًا مهمًا لشخصية الزمالك تحت قيادة فيريرا، خاصة أن المصري يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، ويحتل صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 11 نقطة بعد 5 جولات، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مسجلاً 13 هدفًا واستقبل 4 فقط.

في المقابل، يمتلك الزمالك 10 نقاط من 5 مباريات، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة، مقابل خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 6 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلتها الشباك البيضاء.

المباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، خاصة في ظل تقارب المستوى الفني والنقاط بين الفريقين، ما يزيد من أهمية الفوز لكل من الزمالك والمصري، ويجعل من لقاء الليلة أحد أبرز مواجهات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

