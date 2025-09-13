قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
محافظات

حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على الطريق الرئيسي وكوبري القطوري بالعياط

حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على الطريق الرئيسي وكوبري قرية القطوري بالعياط
حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على الطريق الرئيسي وكوبري قرية القطوري بالعياط
أحمد زهران

شهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، حملة إنارة مكبرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الرؤية على كوبري 53 وطريق قرية القطوري الرئيسي، تحت إشراف المهندسة إسراء عبد التواب لبنه نائب رئيس مركز العياط لقطاع الجنوب.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها عبد الباقي حسن إمام مدير الإنارة بمجلس مدينة العياط وحنان محمد عبد الله مديرة التخطيط بمجلس مدينة العياط، ونميري عبدالعال رئيس الوحدة المحلية بالقطوري عن صيانة كشافات ليد، وتركيب أعمدة إنارة جديدة وتركيب كشافات LED بقوة 100 وات، وذلك بناء على تكليفات المهندسة مريم يوسف ونيس مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق،وتحسين الرؤية أمام المارة والحركة المرورية.

