الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الترجمة الفورية إلى قياس نبض القلب.. AirPods Pro 3 سماعات ذكية بمزايا غير مسبوقة

AirPods Pro 3
AirPods Pro 3
شيماء عبد المنعم

- أحدث إصدارات سماعات آبل AirPods Pro تأتي بتصميم محسن وتقنيات متقدمة

- كل ما تحتاج معرفته عن سماعات AirPods Pro قبل ما تشريها

- سماعات AirPods Pro تجمع بين الذكاء والصوت النقي

في مفاجأة سارة لعشاق الصوتيات، أعلنت آبل عن الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro خلال حدثها السنوي Awe Dropping في 9 سبتمبر 2025، لتبدأ الطلبات المسبقة فورا، على أن تشحن رسميا في 19 سبتمبر.


ورغم الشائعات التي سبقت الإطلاق، والتي توقعت غياب أي تحسينات كبيرة في جودة الصوت أو خاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، جاءت آبل لتكسر هذه التوقعات، معلنة عن مضاعفة فعالية ANC مقارنة بـ AirPods Pro 2، وتحسين واضح في استجابة الصوت الجهوري Bass.

سعر AirPods Pro 3


- في الولايات المتحدة، يبلغ سعر AirPods Pro 3 حوالي 249 دولار، وتظل هذه السماعات أغلى من إصدارات AirPods 4 العادية، سواء بدون ANC أو مع خاصية إلغاء الضوضاء.

مميزات سماعة آبل AirPods Pro 3

تصميم محسن وملاءمة أفضل


رغم تشابه التصميم الخارجي مع الجيل السابق، أجرت آبل تعديلات دقيقة على الشكل، بعد تحليل أكثر من 10000 مسح ثلاثي الأبعاد للأذن، لتوفير ملاءمة مثالية.


السماعات الجديدة أصغر حجما، وتأتي بخمس قياسات مختلفة للأطراف المطاطية، بما في ذلك حجم XXS الجديد، وتصفها آبل بأنها “الأكثر ثباتا وراحة في تاريخ AirPods”.

سماعة آبل AirPods Pro 3

ميزات جديدة كليا


- الترجمة الفورية: ميزة مبتكرة تتيح ترجمة الكلام المباشر في الوقت الحقيقي، مع خفض صوت المتحدث الأصلي وتعزيز الترجمة.
- قياس معدل ضربات القلب: عبر مستشعر PPG مدمج يستخدم الأشعة تحت الحمراء لقياس تدفق الدم بدقة.
- مقاومة الماء والعرق: لأول مرة، تحصل AirPods على تصنيف IP57، ما يجعلها مناسبة للتمارين في ظروف قاسية.
- عمر بطارية أطول: 8 ساعات من الاستخدام مع تفعيل ANC، و10 ساعات عند استخدام وضع الشفافية كمساعد سمعي.

إلغاء الضوضاء النشطة ANC

آبل تصف هذه السماعات بأنها تقدم “أفضل إلغاء ضوضاء نشط في العالم لسماعات الأذن اللاسلكية”، بفضل ميكروفونات منخفضة الضوضاء وتقنيات صوتية حاسوبية متقدمة، إلى جانب أطراف أذن جديدة مملوءة بالرغوة لعزل صوتي أفضل، النتيجة؟ ضعف فعالية ANC مقارنة بـ AirPods Pro 2، وأربعة أضعاف مقارنة بالجيل الأول.

جودة صوت محسنة

تعتمد السماعات على هندسة صوتية متعددة المنافذ للتحكم في تدفق الهواء، مما يعزز تجربة الاستماع.
تقنية Adaptive EQ الجديدة ترفع من جودة الصوت الجهوري وتوسع المجال الصوتي، مع وضوح أكبر في الترددات العالية، ووضع شفافية أكثر طبيعية في نقل الأصوات المحيطة.

AirPods Pro 3 سماعات ذكية سماعات AirPods Pro سعر AirPods Pro 3

