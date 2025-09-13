قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يأمر بالتدخل العاجل لإنقاذ تانك بوتاجاز بعد انقلاب تريلا بطريق الرزيقات

محافظ الأقصر يأمر بالتدخل العاجل من مدينة أرمنت لإنقاذ تانك بوتاجاز بعد انقلاب تريلا بطريق الرزيقات – الوادي الجديد لصالح محافظة الجوار
محافظ الأقصر يأمر بالتدخل العاجل من مدينة أرمنت لإنقاذ تانك بوتاجاز بعد انقلاب تريلا بطريق الرزيقات – الوادي الجديد لصالح محافظة الجوار
شمس يونس

بناءً على توجيهات  المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة التعامل الفورى بالبلاغات ، أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تلقى المدينة بلاغا ،  ، بإنقلاب سيارة تريلا محملة بتانك غاز بوتاجاز سعة 20 طن على طريق الرزيقات – الوادي الجديد بنطاق مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.  

 تحركت على الفور أجهزة محافظة الأقصر نظراً لقرب موقع الحادث من مركز ومدينة أرمنت، وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر ،  الحادث عقب تلقى الشبكة الوطنية بلاغا وعلى الفور توجه رئيس مركز ارمنت ورئيس قرية الرزيقات ومدير المتابعة الميدانية بالمركز ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة أرمنت إلى موقع البلاغ، وتم تجهيز المعدات اللازمة للتدخل السريع، مع متابعة غرفة عمليات المحافظة .

كما تم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد ورئاسة مركز ومدينة باريس، حيث حضر مساعد مدير أمن الوادي الجديد للأمن ورئيس مباحث مركز شرطة باريس، إضافة إلى المرور والحماية المدنية.

وفي إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، دفعت الشركات العاملة بنطاق المحافظة بمعدات ثقيلة، حيث تم توفير ونش حمولة 50 طن من شركة جبالكو مصر للمقاولات، وونش 30 طن من شركة سكر أرمنت، لاستخدامها في تعديل وضع السيارة وفصل التريلا عن التانك وإعادة تركيبه على تريلا أخرى تمهيداً لتحريكه بأمان.

كما تم نقل سائق التريلا بسيارة إسعاف تابعة لإسعاف الأقصر إلى مستشفى حورس للاطمئنان على حالته الصحية، حيث تلقى الرعاية اللازمة وخرج بسلام.

وبعد مجهودات استمرت عدة ساعات، تم الانتهاء من رفع وتحريك التانك بأمان وتسليمه للشركة المالكة لتأمينه، فيما تم التحفظ على التريلا والسائق بواسطة مديرية أمن الوادي الجديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد