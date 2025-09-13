الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير

يتأهب فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت في الثامنة مساءً، على إستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الفارس الأبيض من خلو خزينة النادي والسيولة المالية من أجل إنهاء أزمة صرف المستحقات المالية المتأخرة بعد تلقي شكاوي عديدة من جانب نجوم الفريق الأبيض.

المهاجم البراززيلي خوان بيزيرا ليس الأخير فى أزمات الزمالك المالية بعدما سادت حالة من الغضب داخل جدران الفارس الأبيض تنذر بحالة من التمرد داخل صفوف القلعة البيضاء.

الزمالك فى ورطة

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي حددت يوم الاثنين المقبل موعدًا لصرف مستحقات المهاجم البرازيلي خوان بيزيرا.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة حريص على إنهاء أي أزمات مالية تخص اللاعبين في الفترة الحالية، خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على بيزيرا بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق.

وأضاف المصدر أن صرف المستحقات في موعدها يأتي في إطار سياسة نادي الزمالك للحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتركيز اللاعبين قبل المواجهات المهمة في بطولة الدوري.

جلسة مصارحة

كشف جون إدوارد، المدير الرياضى لنادى الزمالك لـ لاعبى فريق الكرة الأول بالأزمة المالية التى يعيشها النادى خلال الأيام الحالية، والتى تسببت فى عدم صرف مستحقات اللاعبين عن الأشهر القليلة الماضية.

وفى جلسة، جمعت المدير الرياضى باللاعبين وقبل مواجهة المصرى مساء اليوم السبت، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى، أكد إدوارد، أن الأولوية لمجلس الإدارة كانت صرف مستحقات البلجيكى يانيك فيريرا مدرب الفريق، والذى لم يتلق راتبه منذ أن تولى التدريب وكان لابد من صرف راتب شهرين له حتى يستطيع التفرغ للتفكير فى مستقبل الفريق وإعادة الانتصارات من جديد، وكان السبب وراء عقد هذه الجلسة، أن الإدارة سبق ووعدت اللاعبين بصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة قبل مواجهة المصرى، من أجل رفع المعنويات قبل مباراة مهمة ومؤثرة فى مشوار الفريق خلال مسابقة الدورى.

الخزنة فاضية

مجلس الإدارة من جانبه لم يستطع تدبير قيمة الرواتب، فكان لابد من شرح موقف النادى المادى للاعبين، حتى يكون هناك علم بأن عدم الوفاء بالوعد هو خارج عن إرادة النادى، ووعدت الإدارة بجدولة المستحقات المتأخرة بشكل شهرى خلال الفترات المقبلة.

وهناك حالة غضب غير معلنة من اللاعبين بسبب التأخر فى صرف الرواتب، وتحدث البعض عن أن ضيق الوقت والمباراة المهمة أمام المصرى، ستمنع الجميع من الاعتراض، خاصة أنه فى بداية الموسم كان هناك وعد من المدير الرياضى للاعبين وهو الانتظام فى صرف الرواتب وعدم تأخر أى مستحقات خلال الموسم، إلا أنه مع أول أزمة كانت التضحية برواتب اللاعبين.

محاولات جادة

وكثف جلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جهوده خلال الساعات الأخيرة لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تقدم اللاعبون بشكوى رسمية لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن الإدارة الرياضية تحركت سريعًا لاحتواء الموقف وامتصاص غضب اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وعقد جون إدوارد، المدير الرياضي، اجتماعا مع اللاعبين ووعدهم بصرف المستحقات المتأخرة عقب مباراة المصري مباشرة، بغض النظر عن نتيجتها، مطالبًا الجميع بالتركيز في اللقاء من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

استفسار وتأكيد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تواصل لاعبي الزمالك مع مدير الكرة واستفسروا عن مستحقاتهم المتأخرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"لاعبو الزمالك تواصلوا مع مدير الكرة واستفسروا عن مستحقاتهم المتأخرة وتم التأكيد بإنهاء الأمر قريبا جدا".