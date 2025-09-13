إزاي تختاري الأدوات البلاستيكية الأمنة على أطفالك؟ استشاري سلامة غذاء توضح

كشفت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء عن معايير اختيار الأدوات البلاستيكية المستخدمة في تغذية الأطفال مع اقتراب عودة المدارس، مشددة على أهمية الانتباه لنوع البلاستيك عند شراء علب الطعام وزجاجات المياه.

وقالت مي تاج الدين، خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي"، والمُذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن الشكل أو اللون ليس المعيار الأساسي في اختيار البلاستيك، وإنما نوعه والرقم المدون عليه هو الأهم، مشيرة إلى أن هناك أنواعًا ودرجات مختلفة من البلاستيك، ولكل نوع استخدامه المناسب.

وأوضحت أن أفضل رقم يُنصح باستخدامه هو رقم 5، مشيرة إلى أنه من الضروري أيضًا التأكد من وجود علامة الشوكة داخل المثلث، وهو ما يدل على أن المنتج Food Grade، أي أنه آمن للاستخدام مع الأطعمة والمشروبات.

وأكدت أن رقم 5 وحده لا يكفي، بل يجب وجود علامة الشوكة داخل المثلث، لأنها تشير إلى أن العلبة غذائية ويمكن استخدامها بأمان، مردفة: "أحيانًا بنشوف أزايز شكلها لطيف وملونة ومنتشرة بين الناس، لكن نكتشف إنها مكتوب عليها رقم 1، وده معناه إنها للاستخدام مرة واحدة فقط".

وشددت على أن زجاجات المياه التي تحمل رقم 1 لا يجب إعادة استخدامها مطلقًا، لأن هذا النوع مخصص للاستخدام لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى أن هذه الزجاجات عادة ما تكون منتشرة في الأسواق مع المياه المعدنية أو المشروبات الجاهزة، ولكن لا يصح استخدامها بشكل متكرر، بل الأفضل الاعتماد على رقم 5 في كل ما يخص الأطفال.