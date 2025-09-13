عمرو صلاح: اجتماع مثمر مع وزير الرياضة للاطئمنان على استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تحدث عمرو صلاح مدير بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 2025، عن الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عبر تطبيق زووم، للاطمئنان على ترتيبات استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تُقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد صلاح أن الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضره عدد من قيادات الوزارة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكانت نتائجه مثمرة للغاية بشأن استضافة البطولة العالمية في مصر للعام الثاني على التوالي.

وخلال الاجتماع سرد عمرو صلاح كافة الترتيبات التي وضعتها الشركة المتحدة للرياضة منظم البطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، وكذلك إجراءات استقبال البعثات والإقامة والإعاشة وغيرها من الأمور اللوجيستية الخاصة بالبطولة، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة بما تم من ترتيبات لاستضافة هذا الحدث العالمي، وأثنى على ما تم إنجازه في هذا الشأن، وأكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن كافة الأمور تسير على ما يرام لاستضافة مونديال الأندية، وأشاد بدور الشركة المتحدة للرياضة، حيث أكد أنها شريك رئيسي وداعم للاتحاد المصري لإنجاح كافة الأحداث العالمية.

وأوضح صلاح أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات مكثفة للانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، لتخرج البطولة في أفضل صورة كعادة مصر في تنظيم البطولات العالمية الكبرى.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر .