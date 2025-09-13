قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
عمرو صلاح: اجتماع مثمر مع وزير الرياضة للاطئمنان على استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تحدث عمرو صلاح مدير بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 2025، عن الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عبر تطبيق زووم، للاطمئنان على ترتيبات استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تُقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد صلاح أن الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضره عدد من قيادات الوزارة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكانت نتائجه مثمرة للغاية بشأن استضافة البطولة العالمية في مصر للعام الثاني على التوالي.

وخلال الاجتماع سرد عمرو صلاح كافة الترتيبات التي وضعتها الشركة المتحدة للرياضة منظم البطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، وكذلك إجراءات استقبال البعثات والإقامة والإعاشة وغيرها من الأمور اللوجيستية الخاصة بالبطولة، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة بما تم من ترتيبات لاستضافة هذا الحدث العالمي، وأثنى على ما تم إنجازه في هذا الشأن، وأكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن كافة الأمور تسير على ما يرام لاستضافة مونديال الأندية، وأشاد بدور الشركة المتحدة للرياضة، حيث أكد أنها شريك رئيسي وداعم للاتحاد المصري لإنجاح كافة الأحداث العالمية.

وأوضح صلاح أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات مكثفة للانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، لتخرج البطولة في أفضل صورة كعادة مصر في تنظيم البطولات العالمية الكبرى.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205 
المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة -  توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025
الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.
الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.
الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025
ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.
برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.
فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025
الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.
الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر .

