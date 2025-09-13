الحكومة: الممشى السياحي يربط بين المتحف المصري الكبير والأهرامات

-الحكومة:

-افتتاح المتحف المصرى الكبير أحد الأحداث المهمة المرتقبة عالمياً

-"الممشى السياحي" يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات

-طول الممشي السياحى يمتد على مسافة تقارب 1.27 كم

- إمكانية السير مشيًا أو باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة بالممشي السياحى



عقب تفقده اليوم أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، "الممشى السياحي"، ضمن ترتيبات الاستعداد لافتتاح المتحف في أول نوفمبر المُقبل.

وخلال جولته التفقدية للممشى السياحي، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والذي أشار إلى أن الدولة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، لافتاً إلى أن افتتاح المتحف هو أحد الأحداث المهمة المرتقبة عالمياً، مُشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بمختلف أجهزتها لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالافتتاح، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن "الممشى السياحي" يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، لافتاً إلى أنه يتمتع بطابع حضاري ومعماري متميز، ويصل إلى منطقة الأهرامات الأثرية محافظاً على الهوية البصرية للمنطقة.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والذي أشار إلى أن الممشى يمتد على مسافة تقارب 1.27 كم، ويبلغ متوسط عرضه ما بين 13.5 متر إلى 27.5 متر، لافتاً إلى أن "الممشى السياحي" يبدأ من منطقة الانتظار الخاصة بالمتحف المصري الكبير مروراً بطريق الفيوم، حيث الهوية البصرية للمتحف المصري الكبير، ليصل داخل المنطقة الأثرية بهويتها ونسيجها التاريخي والحضاري.

كما نوه إلى أن الممشى تم تصميمه وتنفيذه على مستوى عالمي يليق بأهمية وقيمة المنطقة، في إطار الخطة السياحية الشاملة للدولة للنهوض بمنطقة الأهرامات الأثرية ومحيط المتحف، ليوفر مسارًا مباشرًا ومريحًا بين المتحف ومنطقة الأهرامات، يشمل إمكانية السير مشيًا أو باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة.

وفي ختام حديثه، أكد اللواء عاطف مفتاح أن "الممشى السياحي" أسهم بشكل ملموس في تحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأهرامات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة ومميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.