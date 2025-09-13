نزار هاني: تعرض 350 بائعة لبنانية للاستهداف بالقصف من جانب الاحتلال

أكد الدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، أن القطاع الزراعي في العالم يواجه تحديات جسيمة في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والنقص الحاد في كميات الأمطار، مشيرًا إلى أن هذه التحديات انعكست بشكل واضح على لبنان.

وأوضح هاني خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العام الجاري كان استثنائيًا بالنسبة للبنان، إذ لم تتجاوز كميات الأمطار المسجلة 50% من المعدل السنوي المعتاد، ما تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم الأعباء على المزارعين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الموارد المائية الطبيعية.

التحديات المناخية

وأضاف أن التحديات المناخية ترافقت مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث تعرضت نحو 350 بائعة لبنانية للاستهداف بالقصف، ما ضاعف من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي وأدى إلى أضرار مباشرة في البنية الزراعية والقدرات الإنتاجية.

وشدد وزير الزراعة على أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل لتعزيز صمود المزارعين ومواجهة التغيرات المناخية والاعتداءات المتكررة، مؤكداً أن حماية القطاع الزراعي تمثل حماية للأمن الغذائي وللاقتصاد الوطني في آن واحد.