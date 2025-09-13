قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: احترام سيادة الدول أصبح على المحك ومحل تهديد شديد
أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
اقتصاد

مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا

وزيرة التخطيط خلال التوقيع
وزيرة التخطيط خلال التوقيع
آية الجارحي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، و إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تطوير نموذج شامل ومستدام للسياحة الريفية في محافظة قنا، يربط بين التراث الثقافي والفرص الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مشروع "إحياء منطقة دندرة: دعم السياحة المستدامة الريفية والثقافية للتنمية الاقتصادية المحلية في قنا".

وقّع الاتفاقية أحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، و تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويرتكز المشروع على مجمع معابد دندرة الشهير عالميًا، ويحيط به غطاء زراعي غني، حيث سيركّز على مدينة قنا ومنطقة دندرة، بمشاركة المجتمعات المحلية في وضع خارطة طريق عملية للسياحة الريفية والتنمية الاقتصادية المحلية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعداد "خطة الإحياء المتكاملة" و"خطة لدعم التنافسية السياحية والتنمية الحضرية والاقتصادية المحلية"، إلى جانب تطوير هوية سياحية مميزة لدندرة. أما المرحلة الثانية فستركز على التنفيذ، بما يشمل ترميم وتطوير عدد من الأصول الثقافية، وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة عالية الجودة. وسيتم تنفيذ الأنشطة بالتعاون الوثيق مع محافظة قنا وبالدعم الفني من البرنامجين من خلال الاستشاري "تكوين للتنمية المجتمعية المتكاملة".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن محافظة قنا تمتلك مقومات كبيرة في مجال السياحة الريفية والثقافية المستدامة، بفضل ما تضمه من مجمع معابد دندرة، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة الأخيرة، ساهمت -ولا سيما في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"-، في تحسين مستوى الخدمات لما يزيد عن 1.5 مليون مواطن، بما أوجد زخمًا قويًا لمواصلة التنمية.  

وأكدت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المميزات التنافسية للمحافظات في مختلف المجالات، من خلال زيادة الاستثمارات العامة، وتوطين التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إننا نشهد اليوم تعاونًا مميزًا بين وكالات الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية لمحافظة قنا، التي تضم العديد من المشروعات المنفذة بالتعاون مع الوزارات المختلفة في مصر، مشيرة إلى أن الاحتفال بمرور ٨٠ عاماً على تأسيس الأمم المتحدة يعد فرصة لتسليط الضوء على تلك الشراكات وإبراز قوية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية.

من جانبه، قال محافظ قنا، إنه في إطار حرص محافظة قنا على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة فرص العمل ورفع الدخل، تولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من مقومات معبد دندرة ومنطقة دندرة، عبر دمج السياحة الريفية مع السياحة الثقافية لتصبح نقطة جذب متميزة على المسار السياحي.

أضاف  أن خطة تنمية منطقة دندرة للسياحة الريفية تعتمد على تقديم برنامج متكامل من التجارب السياحية المتنوعة، يشمل السياحة الريفية، الحرف التراثية، ركوب الخيل، عروض المزمار والتحطيب والمرماح، إلى جانب الأكلات الشعبية والتنزه داخل المزارع.

وقال  أحمد رزق: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في ربط التراث الثقافي بالنمو الاقتصادي الشامل. الجهود المشتركة بين برنامج الهابيتات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستبني على خبرات الطرفين لربط الحفاظ علي التراث بالتنمية الحضرية والاقتصادية المحلية. ومن خلال تعزيز الروابط بين الريف والحضر، وتطوير خدمات السياحة، وتمكين النساء والشباب، نهدف إلى ضمان أن تكون مجتمعات قنا شريكًا فاعلًا ومستفيدًا مباشرًا من هذا التحول."

ويهدف المشروع إلى البناء على الجهود السابقة للبرنامجين في المحافظة، ومعالجة التحديات المستمرة مثل محدودية البنية التحتية السياحية، وتدهور البيئة المحيطة بالمواقع التراثية، والفجوات في خدمات السياحة. ومن خلال حماية التراث المادي وغير المادي وربطه بسبل العيش المحلية، يطمح المشروع إلى جعل دندرة وجهة سياحية نابضة بالحياة وشاملة.

وقالت نوجوتشي: "نثمّن هذه الاتفاقية التي تجسد اهمية شراكتنا في ربط التراث الثقافي بالتنمية الاقتصادية الشاملة. فالسياحة الريفية يمكن أن تكون محركًا مباشرًا للتنمية المحلية، من خلال خلق مصادر دخل جديدة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة، وضمان استفادة المجتمعات بشكل ملموس من حماية تراثها وبيئتها. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في أبناء قنا وإمكاناتهم لبناء نموذج للسياحة البيئية الشاملة والقادرة على الصمود، ليكون قابلاً للتطبيق في مناطق أخرى من مصر".

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة.

رانيا المشاط الأمم المتحدة دعم السياحة التراث الثقافي اخبار مصر مال واعمال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجمع معابد دندرة

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

علاج الكلف
علاج الكلف
علاج الكلف

على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور

زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين

لماذا يمنعك ضوء الهاتف من النوم العميق؟.. هرمون خفي المتهم في ذلك

كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

