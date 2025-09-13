قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
ضبط سيارة وجرار أثناء قيامهما بإلقاء الصرف الصحي في ترعتين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر اليورو اليوم في مصر 13-9-2025

سعر اليورو اليوم في مصر 13-9-2025
سعر اليورو اليوم في مصر 13-9-2025
عبد العزيز جمال

شهد سعر اليورو اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، إذ حافظت أسعار الصرف على ثباتها عند المستويات المعلنة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في سوق الصرف والمواطنين المهتمين بأسعار العملات الأجنبية، خاصة أن اليورو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأوروبي وحركة التجارة الدولية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو 56.25 جنيهًا للشراء و56.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

في البنوك الحكومية، سجل البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند مستوى 56.17 جنيهًا للشراء و56.55 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

أما بنك مصر فقد أعلن سعرًا مماثلًا تقريبًا عند 56.17 جنيهًا للشراء و56.63 جنيهًا للبيع، ليبقى في إطار نفس المستويات المستقرة.

سعر اليورو في البنوك 

في البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 56.17 جنيهًا للشراء و56.64 جنيهًا للبيع.

بينما بلغ السعر في المصرف المتحد 55.94 جنيهًا للشراء و56.45 جنيهًا للبيع، وهو أدنى مستوى للشراء مقارنة ببقية البنوك.

أما البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل أعلى سعر لشراء اليورو عند 56.68 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع لديه 57.04 جنيهًا، ليكون من بين أعلى البنوك سعرًا.

سعر اليورو اليوم 13-9-2025

  • في بنك القاهرة بلغ سعر اليورو 56.41 جنيهًا للشراء و56.71 جنيهًا للبيع.
  • في بنك الإسكندرية سجل 56.12 جنيهًا للشراء و56.59 جنيهًا للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية عند 56.25 جنيهًا للشراء و56.41 جنيهًا للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي فقد أعلن سعر 56.57 جنيهًا للشراء و56.95 جنيهًا للبيع، وهو من الأسعار المرتفعة نسبيًا في السوق.
  • في بنك قناة السويس بلغ السعر 56.17 جنيهًا للشراء و56.48 جنيهًا للبيع.
  • سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 56.33 جنيهًا للشراء و56.55 جنيهًا للبيع.

يأتي استقرار سعر اليورو في مصر اليوم في ظل عطلة البنوك، بينما يظل الترقب قائمًا مع بداية الأسبوع المقبل لمعرفة اتجاهات السوق ومدى تأثرها بالتطورات العالمية.

سعر اليورو اليورو اليوم سعر اليورو اليوم السبت 13 سبتمبر سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

اعتداء اشقاء على شقيقهم بالغربية

على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

صورة أرشيفية

موعد عودة مياه الشرب إلى قرى جرجا في سوهاج

غزة

أستاذ علوم سياسية: اعترافات دولية تعكس تحولا في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد