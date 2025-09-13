سعر اليورو اليوم في مصر 13-9-2025

شهد سعر اليورو اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، إذ حافظت أسعار الصرف على ثباتها عند المستويات المعلنة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في سوق الصرف والمواطنين المهتمين بأسعار العملات الأجنبية، خاصة أن اليورو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأوروبي وحركة التجارة الدولية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو 56.25 جنيهًا للشراء و56.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

في البنوك الحكومية، سجل البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند مستوى 56.17 جنيهًا للشراء و56.55 جنيهًا للبيع.

أما بنك مصر فقد أعلن سعرًا مماثلًا تقريبًا عند 56.17 جنيهًا للشراء و56.63 جنيهًا للبيع، ليبقى في إطار نفس المستويات المستقرة.

سعر اليورو في البنوك

في البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 56.17 جنيهًا للشراء و56.64 جنيهًا للبيع.

بينما بلغ السعر في المصرف المتحد 55.94 جنيهًا للشراء و56.45 جنيهًا للبيع، وهو أدنى مستوى للشراء مقارنة ببقية البنوك.

أما البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل أعلى سعر لشراء اليورو عند 56.68 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع لديه 57.04 جنيهًا، ليكون من بين أعلى البنوك سعرًا.

في بنك القاهرة بلغ سعر اليورو 56.41 جنيهًا للشراء و56.71 جنيهًا للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل 56.12 جنيهًا للشراء و56.59 جنيهًا للبيع.

بنك التنمية الصناعية عند 56.25 جنيهًا للشراء و56.41 جنيهًا للبيع.

بنك فيصل الإسلامي فقد أعلن سعر 56.57 جنيهًا للشراء و56.95 جنيهًا للبيع، وهو من الأسعار المرتفعة نسبيًا في السوق.

في بنك قناة السويس بلغ السعر 56.17 جنيهًا للشراء و56.48 جنيهًا للبيع.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 56.33 جنيهًا للشراء و56.55 جنيهًا للبيع.

يأتي استقرار سعر اليورو في مصر اليوم في ظل عطلة البنوك، بينما يظل الترقب قائمًا مع بداية الأسبوع المقبل لمعرفة اتجاهات السوق ومدى تأثرها بالتطورات العالمية.