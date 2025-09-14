أخبار المنيا: "إعادة ترميم" ساق مريض.. واختتام المعسكر الشبابى التطوعى وإزالة 387 حالة تعد على الأراضي الزراعية

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية فقد استطاع أطباء مستشفى الصدر في "إعادة ترميم" ساق مريض باستخدام جهاز إليزاروف، وتحت شعار شباب واحد.. وطن واحد اختتم المعسكر الشبابى التطوعى بمشاركة محافظات الجمهورية، كما تمت إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة خلال الموجه 27.



مستشفى صدر المنيا تنجح في "إعادة ترميم" ساق مريض باستخدام جهاز إليزاروف.

نجح فريق جراحي متخصص بمستشفى صدر المنيا في إعادة الأمل لمريض يبلغ من العمر 44 عامًا، أن يمارس حياته بشكل طبيعي، بعد أن تعرض لحادث مروع أسفر عن كسر مفتوح ومفتت من الدرجة الثالثة في أسفل عظمتي الساق اليسرى، مما استدعى استخدام تقنيات متقدمة لإعادة "ترميم" الساق، وذلك تحت رعاية​ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة اسماعيل وكيل المديرية، واشراف الدكتور شادي عبده مدير مستشفى صدر المنيا.

استخدم الفريق الطبي الذي ضم الدكتور صابر المازني والدكتور أحمد عبد الباسط، والدكتور عصام عادل، والدكتورة رحمة عصام طبية التخدير جهاز "إليزاروف" المتطور، والذي يُعرف بقدرته على تثبيت الكسور المفتوحة والمعقدة وإعادة بناء العظام.

المنيا تختتم المعسكر الشبابى التطوعى بمشاركة محافظات الجمهورية.



شهد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا ، الحفل الختامي للمعسكر الشبابى التطوعى الثالث تحت شعار " شباب واحد.. وطن واحد" ، والذي أقيم على مسرح المحافظة، بالتعاون بين اتحاد " بشبابها" والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة وفود شبابية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدور الشباب في صناعة المستقبل، وبتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الوطنية والفنية المميزة التي عكست روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، إلى جانب تكريم المشاركين وتوزيع الهدايا التذكارية.

الموجة 27.. إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة شملت 12 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و99 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و269 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 7 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على الاستمرار في التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الموجة مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل