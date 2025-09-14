وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا

أقدم مسلحون على قتل رجل وخطف 18 شخصًا، جميعهم من النساء والأطفال، خلال هجوم على قرية في ولاية زامفارا النيجيرية شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالات دولية.

وأوضحت المصادر أن المهاجمين، وهم قطاع طرق ينتمون إلى عصابات خطف وسرقة مواشي، اقتحموا قرية بيرنين زارما فجر الجمعة، في أحدث أعمال العنف التي تشهدها المنطقة.

وتُعد زامفارا واحدة من عدة ولايات في شمال غرب ووسط نيجيريا تعاني من هجمات قطاع الطرق منذ سنوات.

وقال إبراهيم بيلو، أحد سكان القرية: "هاجم قطاع الطرق القرية قرابة الساعة الخامسة صباحًا بينما كان الناس يستعدون لصلاة الفجر".

وأضاف: "اقتحموا منزلًا وقتلوا رجلًا بالرصاص وأصابوا زوجته، قبل أن يختطفوا 18 امرأة وطفلًا من القرية".

وأكد لاوال عمر، أحد سكان بلدة بوكويوم المجاورة، وقوع الهجوم، مرجحًا أن يكون المسلحون من منطقة أنكا القريبة، حيث يقيمون معسكرًا في الغابة.

وأضاف عمر أنهم خطفوا 18 امرأة وطفلًا بعد قتلهم مزارعًا وإصابة زوجته، مشيرًا إلى أن القوات المتمركزة في بوكويوم لحماية المنطقة لم تتمكن من صد الهجوم بسبب فيضان النهر الذي يفصل بين بيرنين زارما وبوكويوم.

وقال بيلو إن سكان بيرنين زارما، التي تبعد 170 كيلومترًا عن عاصمة الولاية جوساو، ما زالوا بانتظار اتصال قطاع الطرق للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين.

وفي أواخر الشهر الماضي، غرق 15 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، أثناء فرارهم من هجمات قطاع الطرق على ثلاث قرى في منطقة جومي المجاورة، عندما انقلب قاربهم في منتصف النهر.