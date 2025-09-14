سوق المستعمل.. اشتري نيسان جوك كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان جوك موديل 2015

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان جوك موديل 2015، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات نيسان جوك موديل 2015 الخارجية

تظهر سيارة نيسان جوك موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك نيسان جوك موديل 2015

تمكنت سيارة نيسان جوك موديل 2015 من قطع مسافة 109 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأصفر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان جوك موديل 2015 الداخلية

تمتلك مقصورة نيسان جوك موديل 2015 الداخلية العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر نيسان جوك موديل 2015

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .