صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، أن القلق في أروقة الإدارة الأمريكية بشأن أمن إسرائيل قد تراجع في الأشهر الأخيرة، مع التقديرات بأن تل أبيب نجحت في إضعاف خصومها الرئيسيين في المنطقة، وفي مقدمتهم حركة حماس وحزب الله، ما قلل من احتمالية اندلاع مواجهة إقليمية واسعة النطاق في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أفاد المسؤولون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة ولايته، أبدى ترددا متكررا في الدخول في أي مواجهة مباشرة مع نتنياهو، حتى في ظل الخلافات التي ظهرت أحيانا حول بعض الملفات الإقليمية الحساسة.

وأضافت المصادر أن نتنياهو بدوره حرص على استخدام الإطراء الشخصي كأداة دبلوماسية مؤثرة، حيث سعى باستمرار إلى كسب ود الرئيس الأمريكي.