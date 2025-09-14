بدء تقييم العروض المسرحية في أولمبياد الشركات ببورسعيد في نسختها الـ 58 |صور

اختتمت علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد، فعاليات مهرجان مسرح أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للشركات تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وذلك بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية التابعة لمؤسسات وشركات كبرى

يقول الفنان صلاح الدمرداش مقرر عام مسابقة الفنون أن العروض افتتحت فعالياتها الاسبوع الماضي بعرض لفرقة مصلحة الضرائب "كورونا في الكراكون" تأليف جمال عبد العزيز وإخراج إيهاب شهاب ثم توالت العروض لفرقة بنك القاهرة "سيرك الوحش" تأليف ماهر الحجار وإخراج محمود السيد، بينما قدمت فرقة بنك مصر عرض "تروما" تأليف مروة ثابت وإخراج رأفت زين ، كما شاركت فرقة السكر للصناعات بمسرحية "عيون بهية" تأليف بكري عبد الحميد وإخراج إيهاب زكريا، واختتمت العروض لفرقة غزل المحلة المهرجان بعرضها "ليالي بلا رحمة" تأليف حازم العجوز وإخراج عبد الرحمن سالم

واضاف مقرر عام الفنون أن لجنة تحكيم العروض المسرحية تتكون من المخرج المسرحى سمير زاهر والدكتورة عبير منصور والمخرج والصحفي الكبير طارق حسن مدير تحرير جريدة المساء وقد بدأت اللجنة تقييم العروض تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية في حفل ختام مسابقات الفنون بحضور رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات.

وأكد الدمرداش، أن هذه الدورة تعكس ثراء الحركة المسرحية بالشركات، وتؤكد استمرار الدور الريادي لمسرح الثقافة الجماهيرية في دعم ورعاية الإبداع التي كانت دعوة لكل أهالى بورسعيد لحضور تلك الفنون التي لاقت ترحيب كبير منهم وتستكمل بليالٍ فنية وتراثية على مسرح مكتبة مصر العامة ويضم برنامجا للفنون الشعبية والموسيقى حافلًا بالعروض المميزة، التي تحمل في طياتها الطابع التراثي والفلكلوري الأصيل، مشيرًا إلى أن هذه العروض تمثل لوحة إبداعية متنوعة تعكس ثراء الثقافة والفنون الشعبية المصرية.