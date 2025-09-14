بدء تقييم العروض المسرحية في أولمبياد الشركات ببورسعيد في نسختها الـ 58 |صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
محافظات

محمد الغزاوى

اختتمت علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد، فعاليات مهرجان مسرح أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للشركات تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وذلك بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية التابعة لمؤسسات وشركات كبرى

يقول الفنان صلاح الدمرداش مقرر عام مسابقة الفنون أن العروض افتتحت فعالياتها الاسبوع الماضي بعرض لفرقة مصلحة الضرائب  "كورونا في الكراكون" تأليف جمال عبد العزيز وإخراج إيهاب شهاب ثم توالت العروض لفرقة بنك القاهرة "سيرك الوحش" تأليف ماهر الحجار وإخراج محمود السيد، بينما قدمت فرقة بنك مصر عرض "تروما" تأليف مروة ثابت وإخراج رأفت زين ، كما شاركت فرقة السكر للصناعات بمسرحية "عيون بهية" تأليف بكري عبد الحميد وإخراج إيهاب زكريا، واختتمت العروض لفرقة غزل المحلة المهرجان بعرضها "ليالي بلا رحمة" تأليف حازم العجوز وإخراج عبد الرحمن سالم

واضاف مقرر عام الفنون أن لجنة تحكيم العروض المسرحية تتكون من المخرج المسرحى سمير زاهر والدكتورة عبير منصور والمخرج والصحفي الكبير طارق حسن مدير تحرير جريدة المساء وقد بدأت اللجنة  تقييم العروض تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية في حفل ختام مسابقات الفنون بحضور رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات.

وأكد الدمرداش، أن هذه الدورة تعكس ثراء الحركة المسرحية بالشركات، وتؤكد استمرار الدور الريادي لمسرح الثقافة الجماهيرية في دعم ورعاية الإبداع التي  كانت دعوة لكل أهالى بورسعيد لحضور تلك الفنون التي لاقت ترحيب كبير منهم وتستكمل بليالٍ فنية وتراثية على مسرح مكتبة مصر العامة ويضم برنامجا للفنون الشعبية والموسيقى حافلًا بالعروض المميزة، التي تحمل في طياتها الطابع التراثي والفلكلوري الأصيل، مشيرًا إلى أن هذه العروض تمثل لوحة إبداعية متنوعة تعكس ثراء الثقافة والفنون الشعبية المصرية.

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

نوال الزغبي

نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

حاتم العراقي

دمار دمار.. طرح كليب حاتم العراقي الجديد

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

