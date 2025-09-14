الخارجية الإيرانية ترد على بيان مجموعة السبع: اتهامات كاذبة وتحريف للحقائق

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة والاتهامات غير المسؤولة" التي وردت في بيان مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، معتبرة أن هذه التصريحات تفتقر إلى المصداقية وتشكل تحريفا واضحا للحقائق.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر في الخارجية الإيرانية قوله: "الادعاءات التي وردت في بيان أعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران محض افتراءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة".

وأكد المصدر أن توجيه اتهامات باطلة للمسؤولين الإيرانيين، الذين يؤدون واجبهم في حماية أمن البلاد القومي، هو انحراف متعمد عن الواقع.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "تكرار إصدار بيانات معادية لإيران من قبل هذه الدول يأتي في إطار محاولات فاشلة لصرف انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، داعية المجتمع الدولي إلى التركيز على "المجازر اليومية التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين".

وأكدت طهران أن "مثل هذه البيانات لن تؤثر على إرادة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي"، مشددة على أن إيران "ستواصل دورها الإقليمي المسؤول في إطار القانون الدولي".