تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الإيرانية ترد على بيان مجموعة السبع: اتهامات كاذبة وتحريف للحقائق

القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة والاتهامات غير المسؤولة" التي وردت في بيان مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، معتبرة أن هذه التصريحات تفتقر إلى المصداقية وتشكل تحريفا واضحا للحقائق.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر في الخارجية الإيرانية قوله: "الادعاءات التي وردت في بيان أعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران محض افتراءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة".

 وأكد المصدر أن توجيه اتهامات باطلة للمسؤولين الإيرانيين، الذين يؤدون واجبهم في حماية أمن البلاد القومي، هو انحراف متعمد عن الواقع.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "تكرار إصدار بيانات معادية لإيران من قبل هذه الدول يأتي في إطار محاولات فاشلة لصرف انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، داعية المجتمع الدولي إلى التركيز على "المجازر اليومية التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين".

وأكدت طهران أن "مثل هذه البيانات لن تؤثر على إرادة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي"، مشددة على أن إيران "ستواصل دورها الإقليمي المسؤول في إطار القانون الدولي".

وزارة الخارجية الإيرانية مجموعة السبع إيران بيان أعضاء مجموعة السبع أخبار إيران

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

الأجهزة الأمنية

شبكات الكهرباء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

