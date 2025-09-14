فاروق: تشجيع الاستثمار في الزراعة التكنولوجية والرقمية يفتح آفاقا واعدة للصادرات المصرية

قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن تنظيم معرض صحاري فى مصر الحدث الأبرز في قطاع الزراعة بمصر والشرق الأوسط فى ظل ما يتماشي مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج .

وأشار "فاروق" خلال مؤتمر بمعرض صحاري ، إلى أن القيادة السياسية فى مصر تهتم بالقطاع الزراعى وتعطى له الأولوية باعتباره أحد ركائز الأمن القومى ، مضيفا أن تشجيع الاستثمار فى الزراعة التكنولوجية والرقمية فى القطاع يفتح أقافا واعدة للمحاصيل المصرية بالدخول إلي الأسواق الخارجية بقوة .

فرصة لتبادل الخبرات الدولية

وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات الدولية وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه القطاع الزراعي منها التغيرات المناخية ، وتوسيع الرقعة الزراعية ، وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الزراعي بمصر مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة ومبادرات زراعية جديدة، ويقام في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة: إسبانيا ، سنغافورة، هولندا ، تركيا ، الصين ، الهند، اليونان، إيطاليا، بولندا، الأردن.

كما يستضيف المعرض بعثات مشترين دوليين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، بالإضافة إلى المشترين المحليين من المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري.