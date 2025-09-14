قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، عن مجلس السيادة السوداني، أن اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار مجلس السيادة السوداني، إلى أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت محطة أم دباكر للكهرباء ومستودعات الوقود بالنيل الأبيض ومطار كنانة.


وقال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الخشية ليست على الدولة المصرية، فهي دولة مستقرة، وستظل بجهود قيادتها وأبنائها الوطنيين في رباط دائم إلى يوم الدين، لافتًا إلى أن ما قصده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدولة الوطنية يتعلق بالدول الوطنية في الإقليم العربي والأفريقي المضطرب.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ليس خافيًا أن هناك مجموعة من الدول باتت الدولة الوطنية فيها على المحك، وكذلك مؤسساتها الوطنية، وطالما لا توجد مؤسسات وطنية ولا توجد دولة وطنية، فذلك يعني الفراغ والفوضى التي لن تملأها سوى المنظمات والجماعات الظلامية أو المؤامرات الخارجية بطبيعة الحال.

 الحفاظ على الدولة

وشدد على أن نقطة البداية هي الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو ما تحرص عليه مصر في ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الصومال، القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل مسؤولية على الدولة المصرية التي تسعى دائمًا إلى دعم مؤسسات الدولة الوطنية في محيطها العربي والأفريقي.


 

