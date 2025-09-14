ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر.. والكشف عن عجز 25 طن سكر بفرع جملة الأرياف بطهطا

دشنت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومباحث التموين، وإدارة تموين طهطا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر.

وضبط 29 طن سكر تمويني مخصص للبطاقات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تموين سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط ماكينة تعبئة وتغليف، ومولد كهرباء، وكومبروسر، وميزان ديجيتال.

وبكرة تعبئة مطبوع عليها شعار “سكر بلدنا” المدعم غير المصرح باستخدامه، كما تم جرد فرع جملة الأرياف بمدينة طهطا المختص بصرف السلع التموينية للتجار التموينيين.

وتم اكتشاف عجز قدره 25 طنًا من السكر التمويني تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وقد تم التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع مجلس مدينة طهطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالوقائع تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، وردع المخالفين.

وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية سيتم مواجهتها بكل حزم وفقًا للقانون.