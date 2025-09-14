قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر.. والكشف عن عجز 25 طن سكر بفرع جملة الأرياف بطهطا

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

دشنت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومباحث التموين، وإدارة تموين طهطا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر.

وضبط 29 طن سكر تمويني مخصص للبطاقات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تموين سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط ماكينة تعبئة وتغليف، ومولد كهرباء، وكومبروسر، وميزان ديجيتال.

وبكرة تعبئة مطبوع عليها شعار “سكر بلدنا” المدعم غير المصرح باستخدامه، كما تم جرد فرع جملة الأرياف بمدينة طهطا المختص بصرف السلع التموينية للتجار التموينيين.

وتم اكتشاف عجز قدره 25 طنًا من السكر التمويني تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وقد تم التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع مجلس مدينة طهطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالوقائع تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، وردع المخالفين.

وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية سيتم مواجهتها بكل حزم وفقًا للقانون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مصنع سكر سكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تنبيه هام للراغبين في حجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين

علاء نصر الدين

عضو اتحاد الصناعات: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يوسع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 5%

شريف الشربيني - وزير الإسكان

الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد