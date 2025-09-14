قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إنه تم الاستقرار على عدد وأسماء مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأشار الشهابي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، إلى أن لديهم مرشحين على القوائم الأربعة في قائمة شرق الدلتا وقد انتهوا منها، وكذلك قائمة غرب الدلتا والتي يتبقى لها بعض التعديلات البسيطة، وقائمة الجيزة والصعيد التي تُجرى الآن مشاورات مكثفة لاستكمالها، بالإضافة إلى قائمة القاهرة ووسط الدلتا. وأضاف: “تم تحديد معظم أسماء المرشحين على القوائم الأربعة، ولكن يتبقى استكمال قائمة القاهرة وبحري والصعيد والجيزة، ومع ذلك، نحن تقريبًا انتهينا من تكوين قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا.”

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر أنه لن يفصح عن أسماء المرشحين على القوائم الأربعة لحين إعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف أن المرشحين يتضمنون شخصيات عامة وقيادات حزبية مرموقة، بما في ذلك رؤساء أحزاب وقيادات حزبية أخرى.

وكشف الشهابي عن وجود مفاجآت في هذه القائمة، موضحًا أن المنضمين تحت لواء قائمة الائتلاف الوطني الحر هم أشخاص لهم جماهيرية كبيرة في دوائرهم، ومعروفون بالنزاهة والشرف والأمانة واستقامة ممارستهم السياسية والانتخابية. وأكد: "ليس من بينهم من ينزل بـ'الباراشوت' في انتخابات مجلس النواب أو يخوض أول تجربة له في الانتخابات، بل هم قيادات محلية طبيعية وشخصيات عامة مستقلة وقيادات حزبية، وسيمثلون إضافة كبيرة لانتخابات مجلس النواب."

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

