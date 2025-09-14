دواء لعلاج تساقط الشعر يطيح بنجم أتلتيك بلباو خارج الملاعب.. ما القصة؟

أثار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقاف ييراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بلباو، لمدة عشرة أشهر، جدلا واسعا بعد أن ثبت تناوله مادة محظورة تبين لاحقا أنها مرتبطة بدواء لعلاج تساقط الشعر.

تفاصيل الفحص والعقوبة

وخضع ألفاريز لاختبار للكشف عن المنشطات في الأول من مايو الماضي خلال مباراة فريقه بالدوري الأوروبي، لتكشف التحاليل التي أجراها مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن وجود مادة الكانرينون، المصنفة ضمن المواد المحظورة داخل وخارج المنافسات.

وفي الثاني من يونيو، وافق اللاعب طوعاً على عقوبة إيقاف مؤقت، قبل أن تبدأ لجنة الانضباط والأخلاقيات في "يويفا" إجراءات التحقيق، ليحسم القرار في اجتماعها يوم 19 أغسطس، حيث تقرر إيقافه عشرة أشهر بأثر رجعي اعتباراً من 2 يونيو وحتى 2 أبريل المقبل.

موقف النادي وبيانه الرسمي

أصدر أتلتيك بلباو بياناً أكد فيه أن ألفاريز لم يتعمد تناول المنشطات، مشيراً إلى أن المادة المحظورة دخلت جسده عبر دواء خاص بعلاج تساقط الشعر.

وأوضح النادي أن العقوبة اعتُبرت "انتهاكاً غير مقصود" للوائح مكافحة المنشطات.

وبموجب اللوائح، سيكون اللاعب قادراً على العودة للتدريب مع زملائه واستخدام مرافق النادي اعتباراً من 2 فبراير 2026، أي قبل شهرين من انتهاء مدة العقوبة.

مسيرة مليئة بالتحديات

يعد ييراي ألفاريز (مواليد 1995) أحد أبرز مدافعي أتلتيك بلباو، حيث تدرج في صفوف النادي منذ عام 2008 وصولاً إلى الفريق الأول في 2016.

وخاض أكثر من 250 مباراة بقميص الفريق، مساهما في التتويج بكأس ملك إسبانيا عام 2024 وكأس السوبر الإسباني 2021.

ورغم مسيرته المميزة، واجه اللاعب محطات صعبة، أبرزها إصابته بسرطان الخصية عام 2016 وخضوعه للعلاج الكيميائي، ليعود بقوة إلى الملاعب وسط تضامن واسع من زملائه وجماهيره.

صدمة جديدة لجماهير "سان ماميس"

يمثل إيقاف ألفاريز صدمة جديدة لأنصار أتلتيك بلباو، خصوصاً أن القضية ارتبطت بدواء علاجي لا علاقة له بتعاطي المنشطات بغرض تحسين الأداء.

وبينما يغيب اللاعب حتى أبريل المقبل، يترقب النادي عودته لتعزيز الخط الخلفي واستعادة مكانته في الفريق.