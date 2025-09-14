قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": دعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجأت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
إيران تحذر من تفعيل آلية الزناد.. خطوة قد تؤدي إلى تصعيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
استهداف منشآت مدنية في النيل الأبيض.. تصعيد جديد من "الدعم السريع" وسط ضغط الجيش في كردفان ودارفور
أصل الحكاية

دواء لعلاج تساقط الشعر يطيح بنجم أتلتيك بلباو خارج الملاعب.. ما القصة؟

ييراي ألفاريز
ييراي ألفاريز
أمينة الدسوقي

أثار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقاف ييراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بلباو، لمدة عشرة أشهر، جدلا واسعا بعد أن ثبت تناوله مادة محظورة تبين لاحقا أنها مرتبطة بدواء لعلاج تساقط الشعر.

تفاصيل الفحص والعقوبة

وخضع ألفاريز لاختبار للكشف عن المنشطات في الأول من مايو الماضي خلال مباراة فريقه بالدوري الأوروبي، لتكشف التحاليل التي أجراها مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن وجود مادة الكانرينون، المصنفة ضمن المواد المحظورة داخل وخارج المنافسات.

وفي الثاني من يونيو، وافق اللاعب طوعاً على عقوبة إيقاف مؤقت، قبل أن تبدأ لجنة الانضباط والأخلاقيات في "يويفا" إجراءات التحقيق، ليحسم القرار في اجتماعها يوم 19 أغسطس، حيث تقرر إيقافه عشرة أشهر بأثر رجعي اعتباراً من 2 يونيو وحتى 2 أبريل المقبل.

موقف النادي وبيانه الرسمي

أصدر أتلتيك بلباو بياناً أكد فيه أن ألفاريز لم يتعمد تناول المنشطات، مشيراً إلى أن المادة المحظورة دخلت جسده عبر دواء خاص بعلاج تساقط الشعر. 

وأوضح النادي أن العقوبة اعتُبرت "انتهاكاً غير مقصود" للوائح مكافحة المنشطات.

وبموجب اللوائح، سيكون اللاعب قادراً على العودة للتدريب مع زملائه واستخدام مرافق النادي اعتباراً من 2 فبراير 2026، أي قبل شهرين من انتهاء مدة العقوبة.

مسيرة مليئة بالتحديات

يعد ييراي ألفاريز (مواليد 1995) أحد أبرز مدافعي أتلتيك بلباو، حيث تدرج في صفوف النادي منذ عام 2008 وصولاً إلى الفريق الأول في 2016.

وخاض أكثر من 250 مباراة بقميص الفريق، مساهما في التتويج بكأس ملك إسبانيا عام 2024 وكأس السوبر الإسباني 2021.

ورغم مسيرته المميزة، واجه اللاعب محطات صعبة، أبرزها إصابته بسرطان الخصية عام 2016 وخضوعه للعلاج الكيميائي، ليعود بقوة إلى الملاعب وسط تضامن واسع من زملائه وجماهيره.

صدمة جديدة لجماهير "سان ماميس"

يمثل إيقاف ألفاريز صدمة جديدة لأنصار أتلتيك بلباو، خصوصاً أن القضية ارتبطت بدواء علاجي لا علاقة له بتعاطي المنشطات بغرض تحسين الأداء.

وبينما يغيب اللاعب حتى أبريل المقبل، يترقب النادي عودته لتعزيز الخط الخلفي واستعادة مكانته في الفريق.

الاتحاد الأوروبي كرة القدم ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو يويفا

