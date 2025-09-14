مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا

افتتح منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مشواره في بطولة العالم، المقامة حاليًا بالعاصمة الفلبينية مانيلا حتى 28 سبتمبر الجاري، بفوز تاريخي على نظيره الإيراني بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-23، 25-16، 17-25، 25-20)، في مباراة تألق خلالها لاعبو الفراعنة وقدموا أداءً قويًا حظي بإشادة المتابعين.

ويخوض المنتخب المصري منافساته ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الفلبين وتونس وإيران، حيث يلتقي مع الفلبين يوم 16 سبتمبر في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، قبل أن يختتم مشواره بدور المجموعات بمواجهة تونس يوم 18 سبتمبر في الثامنة والنصف صباحًا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 14 لاعبًا هم: أشرف اللقاني، ياسين محمد، أحمد سعيد، أحمد ضياء، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد عزب، سيف الدين عابد، عبد الرحمن سعودي، حمادة عثمان، عبد الرحمن الشحات، زياد أسامة، محمد رضا، ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الإيطالي ماركو بونيتا يعاونه كل من: محمود حسونة مدربًا عامًا، محمد رفعت مدربًا، مصطفى مجدي محللًا تقنيًا، وسيموني آدي مخططًا للأحمال، إلى جانب الجهاز الطبي المكون من الدكتور أحمد سعودي طبيب المنتخب وإيهاب طنطاوي أخصائي العلاج الطبيعي.