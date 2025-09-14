تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل موقعة الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولون العرب.

لعب الفريقان 44 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 30 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في عشر مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 81 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن ومحمود كهربا برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.