تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة، وغادرته 12 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 25 سفينة .

وأضافت الهيئة - فى بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35575 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29712 طنا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60300 طن..بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37127 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً، 2890 حركة.