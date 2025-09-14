عقب موقف الخطيب .. تفاصيل أول اعتذار عن خوض انتخابات الأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لондن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يسري غازي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، تقدم باستقالته إلى الكابتن محمود الخطيب في نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن الخطيب تحدث معه وأقنعه بالاستمرار حتى نهاية فترة المجلس.

وأضاف الغندور، عبر برنامج "ستاد المحور"، أن سراج الدين أكد لمحمود الخطيب أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة بسبب انشغاله الكبير في حياته العملية، وأنه لن يتمكن من تقديم ما قدّمه خلال السنوات الثماني التي قضاها داخل المجلس.

وتابع: بعد طلب محمود الخطيب إعفاءه من الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية بسبب مرضه، تقدّم محمد سراج الدين باستقالته من جديد.

واختتم: "سراج الدين أكد للمقربين منه عدم خوض الانتخابات المقبلة بشكل نهائي".

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعلن عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

ونجح النادي الأهلي في عهد محمود الخطيب الرئيس الحالي بـ القلعة الحمراء في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

أثار قرار التنحي عن استكمال محمود الخطيب مهام عمله لقيادة النادي الأهلي في قادم الأيام لـ دواعي صحية قلق عاشقي القلعة الحمراء.

وطالب البعض بـ ضرورة إعادة بيبو الكرة المصرية النظر في قرار التنحي واستكمال مهمته تفاديا لـ حدوث أية هزات تصيب عرش الكيان الأحمر.

فيما شدد آخرون علي أن الخطيب يظل دوما ضمن أساطير النادي الأهلي سواء كان على قمة الهرم الإداري للقلعة الحمراء أم خارج المنظومة الإدارية.

في سياق مغاير تسبب الكابيتانو حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في هزة عنيفة داخل ردهات القلعة الحمراء عقب إعلانه النية للترشح على كرسي الرئيس في قادم الانتخابات بالتزامن مع إطلاق تصريحات نارية ضد الخطيب عقب قرار التنحي عن مهام قيادة المارد الأحمر إداريا. 

وأكد حسام غالي في تصريحاته على بعض الأمور التي افتقدها في العمل مع المجلس الحالي قائلا  ردا على سؤال أول قرار لو أصبحت رئيس للنادي:" هختار ناس عندها انكار ذات وطموح وعايزة تشتغل شغل جماعي مش فردية وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية ".

وأشار الكابيتانو إلى غياب الدعم من الخطيب له وهو ما جاء في تغزله بإدارة صالح سليم للنادي الأهلي قائلا : " عنده شخصية الأهلي الوضوح والصراحة والرجولة يكبرك لو انت شغال معاه مايصغركش وفي ضهرك أيا كان القرار  مشي التوأم ودافع عن القرار ومكنش منفرد بالقرارات ".

ولم يدافع حسام غالي عن اتهامات السلبية التى لاحقته طوال الفترة الأخيرة بل أكدها من خلال حديثه :"أنا مش قادر حاليا إني أمسك سيف ودرع وادخل المعركة دي طول عمري لحد ما خلصت كورة كنت بحارب كل الناس حواليا وبعد ما خلصت ماخدتش استراحة محارب ".

ووصلت أزمة حسام غالي مع إدارة الأهلي لـ نية الترشح لرئاسة النادي وقال : “ عندي الرغبة إني ممكن أبقى رئيس لكن حاليا مش قادر أدخل المعركة دي لما شوفت وحاشة الموضوع، وتكالب الجميع وصراعات كبيرة  خنجر أو كتف للبني آدم إللي الناس شايفه إنه رئيس النادي”.

وأوضح : حاولوا يشوهوا الصورة دي وانطباع إني ما نفعش أقدر أحارب جدا بس هطلع حاجات سيئة جدا ومش بحب أعمل ولا عمري أكون في موقف أني ادخل في حروب غير شريفة أو غير نزيه.

