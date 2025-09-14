رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام: القمة العربية الإسلامية لحظة مفصلية لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، إن انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة في هذا التوقيت يحمل أهمية بالغة، خاصة بعد صدور "بيان نيويورك" من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يُعد مكسباً سياسياً ودبلوماسياً تاريخياً لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضح الشليمي في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تعيش اليوم أزمة داخلية غير مسبوقة، وسط انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي واحتجاجات ضخمة ضد سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه "محاصر سياسياً وقانونياً".

وأضاف الشليمي أن إسرائيل لم تعد قادرة على تسويق نفسها كـ"دولة ديمقراطية صغيرة محاطة بالأعداء"، بل أصبحت أمام المجتمع الدولي نموذجاً لاحتلال ينتهك القانون الدولي، وهو ما انعكس في التصويت غير المسبوق داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، داعيا إلى استثمار هذا الزخم العالمي عبر التحرك الدبلوماسي والقانوني، بما في ذلك تقديم قادة إسرائيل للمحاكم الدولية بتهم جرائم حرب.

وأكد أن المقاطعة الاقتصادية المؤقتة، ووقف مرور الطيران والسفن الإسرائيلية، من الأدوات الفاعلة التي يجب استخدامها بعناية وبالتنسيق مع الدول الصديقة.

وشدد الشليمي على ضرورة إعادة إحياء روح العمل العربي المشترك، داعياً إلى تشكيل لجان دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة، وتهيئة الأرضية لحلول طويلة الأمد تحفظ مصالح الشعوب والدول، واعتبر أن الخيار العسكري يجب أن يكون آخر الحلول، بعد استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية، لأن "العمل السياسي الذكي هو ما سيكسب المعركة على المدى الطويل، لا الشعارات أو ردود الفعل العاطفية".