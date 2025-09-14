محاولات بالزمالك لتجهيز محمد شحاتة للمشاركة بمباراة الإسماعيلي ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن محاولات قوية يبذلها الجهاز الطبي والفني بنادي الزمالك لتجهيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شحاتة للمشاركة بمباراة الإسماعيلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محاولات قوية لتجهيز محمد شحاتة لمباراة الإسماعيلي".

في سياق متصل رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فكرة رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً تمسكه بجميع العناصر الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن الفترة الماضية شهدت تلقي النادي عروضاً رسمية من أجل التعاقد مع محمد شحاتة نجم وسط الفريق، إلا أن الإدارة رفضت مناقشتها بشكل قاطع.