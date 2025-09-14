الزمالك يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد استئناف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريباته اليومية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة المصري في الدوري.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري".

ووضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك برنامجاً تأهيلياً لسيف جعفر، لاعب وسط الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب غاب عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري لإصابته بشد عضلي، وفضل الجهاز الفني إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.