قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماشي في سكة الزمالك.. الأهلي على صفيح ساخن.. ماذا يحدث؟

محمود الخطيب وحسام غالي
محمود الخطيب وحسام غالي
يسري غازي

أثارت تصريحات غالي ردود فعل متباينة من الجماهير والمراقبين، البعض رآها إقرارا بمشكلات تحتاج معالجة داخلية، وآخرون اعتبروها إرباكا قد يستغله خصوم داخلية وخارجية.

واشتعلت الأمور داخل القلعة الحمراء قبل إطلاق العملية الانتخابية على كرسي رئيس القلعة الحمراء وسارت على غرار ما يجري داخل جدران قلعة غريمه التقليدي نادي الزمالك فى كل انتخابات تجري داخل البيت الأبيض من تبادل الهجوم بين المتنافسين على كرسي الرئيس.

خلافات حادة

حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن الفريق السابق، قد أثار جدلاً متجدداً بتصريحاته في تصريحات إذاعية إذ ألمح إلى طموح قوي لتولي رئاسة النادي مستقبلاً، لكنه قال أيضا إن تجربته داخل الإدارة كشفت له واقعا معقداً دفعه للامتناع حالياً عن «مسك السيف والدرع» والدخول في معركة داخلية. 

وصبت تصريحاته في اتجاه نقد أداء المجلس ورفضه لفكرة التفرد بالقرار، والدعوة إلى اختيار شخصيات تمثل مبادئ النادي.

واتسمت الفترة الأخيرة بخلافات حادة داخل إدارة الكرة بالأهلي، حسب ما أشار إليه متابعون، إذ قاطع غالي فعاليات ومناسبات رسمية، وامتنع عن حضور بعض اجتماعات المجلس، في تعبير عن حالة من الغضب والإحباط بدعوى تجاهل من قيادات النادي، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث انقسام بينه وبين رموز الإدارة الحالية مع اقتراب أفق انتخابات النادي.

انفعال أعمي

تصدر حارس مرمى بيراميدز  شريف إكرامي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق نشره على منصة «إكس» رداً على تصريحات حسام غالي الأخيرة التي أشعلت جدلا واسعا داخل الوسط الأهلي والجماهيري.

اعتبر إكرامي في منشوره أن التعامل مع النقد والاختلاف في الرأي في الساحة الرياضية يتحول إلى نظرة ثنائية متطرفة — إما مثالي أو خائن — وأن هذا الأسلوب يحول المساحة العامة من ميدان للعقل والموضوعية إلى ساحة مزاجية وانفعالية. 

وكتب إكرامي أن «مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة… عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود يا ملايكة يا شياطين».

وأضاف أن المشهد الإعلامي والجماهيري تحركه في كثير من الأحيان «مزاج لحظي وانفعال أعمى» ومصالح خفية وصراعات توجه من يصنف بطلاً أو متهماً، ما يؤدي إلى استغلال الجمهور وتحويله إلى أداة بدلاً من شريك واعٍ.

واختتم إكرامي رسالته بالتأكيد على حاجة المشهد إلى «عقل يوزن ويقود» بدلاً من المزاج والمصالح الخفية.

الخاين

علق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي تحدث فيها عن رغبته في الترشح لرئاسة النادي مستقبلًا.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الشمس: "أرى أن هناك هجومًا مبرمجًا ومنسقًا على حسام غالي، من الذباب الإلكتروني الذي يديره بعض الأفراد، رغم أنه لم يخطئ في حق أحد ولم يتحدث عن أي شخص."

وأضاف: "حسام غالي تحدث عن الصدمة التي واجهها عند دخوله مجلس الأهلي، فالهجوم عليه كان شرسًا، لكنه لم يسيء لأحد ولم يذكر أي اسم بعينه الرجل لديه فكر محترم."

وختم عبدالغني قائلاً: “شخصية محترمة، وكيف يمكن لنا كأهلاوية أن نظهره كخائن مع مجدي عبدالغني ومصطفى يونس؟ الذين يهاجمونه هم الذين يسيئون للنادي الأهلي، وليس نحن.”

الخطيب حسام غالي إكرامي الأهلي مجدي عبدالغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إحصاءات تكشف ارتفاع معدلات الطلاق بعد الخمسين.. ما الأسباب؟

صورة أرشيفية

موسم الصيف السينمائي يتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه ويشهد منافسة بين كبار النجوم

صورة أرشيفية

زيارات ثقافية وحجوزات كاملة.. شرم الشيخ تستثمر نجاح استضافة اجتماعات المتوسط

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد