متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
توك شو

متحدث حركة "فتح": مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة

علي مكي

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن إسرائيل تستخدم أقصى قوتها العسكرية بدعم أمريكي في محاولة لفرض تهجير قسري على سكان قطاع غزة، معتبرًا أن هدفها الأساسي هو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الحايك، في مداخلة من غزة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف قصفه للأبراج السكنية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن القصف طال حي الرمال وسط مدينة غزة، في إطار هجمة غير مسبوقة تستهدف كل ما هو فلسطيني، دون تفرقة بين مدنيين أو مقاتلين.

وتابع: "إسرائيل تريد أن تدفع الناس إلى مغادرة القطاع، بهدف تهجيرنا جماعيًا إلى الخارج، لكننا نرفض ذلك بشكل قاطع، لا أرض لنا سوى أرضنا، ولا وطن لنا غير فلسطين. وكل محاولات الاحتلال لن تنجح، لأننا نتمسك بالبقاء والصمود، رغم الموت الذي يحيط بنا في كل لحظة".

وأكد الحايك أن مصر، ومنذ بداية الحرب، عبّرت بوضوح عن رفضها لأي خطط للتهجير، واعتبر أن الموقف المصري يمثل "خطًا أحمر" في وجه أي محاولة لترحيل الفلسطينيين خارج القطاع، مضيفًا: "نثق بمصر، ونعلم أنها أمينة علينا، ولا يمكن أن تسمح ببيع غزة".

وحول إمكانية حسم إسرائيل للمعركة، قال: "الاحتلال يراهن على تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، من خلال التهجير والتجويع والقصف، لكنه لن ينجح طالما أن النزوح يظل داخل حدود القطاع، والمواطنون يتحركون فقط للنجاة بأطفالهم، وليس للهروب من أرضهم".

حركة فتح حماس اسرائيل

