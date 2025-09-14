متحدث حركة "فتح": مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن إسرائيل تستخدم أقصى قوتها العسكرية بدعم أمريكي في محاولة لفرض تهجير قسري على سكان قطاع غزة، معتبرًا أن هدفها الأساسي هو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الحايك، في مداخلة من غزة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف قصفه للأبراج السكنية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن القصف طال حي الرمال وسط مدينة غزة، في إطار هجمة غير مسبوقة تستهدف كل ما هو فلسطيني، دون تفرقة بين مدنيين أو مقاتلين.

وتابع: "إسرائيل تريد أن تدفع الناس إلى مغادرة القطاع، بهدف تهجيرنا جماعيًا إلى الخارج، لكننا نرفض ذلك بشكل قاطع، لا أرض لنا سوى أرضنا، ولا وطن لنا غير فلسطين. وكل محاولات الاحتلال لن تنجح، لأننا نتمسك بالبقاء والصمود، رغم الموت الذي يحيط بنا في كل لحظة".

وأكد الحايك أن مصر، ومنذ بداية الحرب، عبّرت بوضوح عن رفضها لأي خطط للتهجير، واعتبر أن الموقف المصري يمثل "خطًا أحمر" في وجه أي محاولة لترحيل الفلسطينيين خارج القطاع، مضيفًا: "نثق بمصر، ونعلم أنها أمينة علينا، ولا يمكن أن تسمح ببيع غزة".

وحول إمكانية حسم إسرائيل للمعركة، قال: "الاحتلال يراهن على تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، من خلال التهجير والتجويع والقصف، لكنه لن ينجح طالما أن النزوح يظل داخل حدود القطاع، والمواطنون يتحركون فقط للنجاة بأطفالهم، وليس للهروب من أرضهم".