فتح: على العالم فرض إجراءات ضاغطة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن التحركات الميدانية الإسرائيلية وتصريحات مسؤوليها الرافضة لحل الدولتين تكشف أن تل أبيب ماضية في سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري.

وأوضح أن إسرائيل قامت على فكرة «أرض بلا شعب» لكنها فوجئت بشعب فلسطيني عظيم يناضل ويثبت وجوده وهويته العربية ويدافع عن كرامته وأرضه، مؤكدًا أن القدس لن تكون جزءًا من «إسرائيل الكبرى» وأن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ستواجه بصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف دولة، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لا يهدد القضية الفلسطينية وحدها بل يشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا النهج واتخاذ إجراءات فعلية ضاغطة ومُلزمة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن ليس جديدًا، إذ لطالما استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة وحماية إسرائيل، لكن حالة الإجماع الدولي الأخيرة عرّت هذا الموقف حتى أمام الرأي العام الأمريكي نفسه.

وشدّد على أن استمرار انحياز الإدارة الأمريكية سيؤثر على صورتها ومكانتها الدولية، داعيًا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى إلى الانضمام إلى الإجماع الدولي والاعتراف بأن الحل الوحيد الصالح للسلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.