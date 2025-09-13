قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور
مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك
سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية
دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق
هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: على العالم فرض إجراءات ضاغطة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية

فلسطين
فلسطين
عبد الخالق صلاح

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن التحركات الميدانية الإسرائيلية وتصريحات مسؤوليها الرافضة لحل الدولتين تكشف أن تل أبيب ماضية في سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري. 

وأوضح أن إسرائيل قامت على فكرة «أرض بلا شعب» لكنها فوجئت بشعب فلسطيني عظيم يناضل ويثبت وجوده وهويته العربية ويدافع عن كرامته وأرضه، مؤكدًا أن القدس لن تكون جزءًا من «إسرائيل الكبرى» وأن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ستواجه بصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف دولة، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لا يهدد القضية الفلسطينية وحدها بل يشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 

ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا النهج واتخاذ إجراءات فعلية ضاغطة ومُلزمة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن ليس جديدًا، إذ لطالما استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة وحماية إسرائيل، لكن حالة الإجماع الدولي الأخيرة عرّت هذا الموقف حتى أمام الرأي العام الأمريكي نفسه. 

وشدّد على أن استمرار انحياز الإدارة الأمريكية سيؤثر على صورتها ومكانتها الدولية، داعيًا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى إلى الانضمام إلى الإجماع الدولي والاعتراف بأن الحل الوحيد الصالح للسلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

عبد الفتاح دولة حركة فتح التحركات الميدانية الإسرائيلية تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

دعارة - ارشيفية

تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة

ترشيحاتنا

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

آيفون 17

رسميًا في الأسواق.. تعرف على أسعار جميع طرازات آيفون 17 في الكويت

نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد