قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحجر الزراعي المصري يشارك في ورشة بـ عمان لمراجعة معايير الصحة النباتية

الدكتور محمد المنسي
الدكتور محمد المنسي
شيماء مجدي

شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية لمراجعة المعايير الدولية للصحة النباتية، التي عُقدت في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وقال المنسى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تعزيز المشاركة الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة المعايير الدولية للصحة النباتية.

وقال المنسي إن الوفد المصري قدم مساهمات فعالة في وضع التعليقات على مسودات المعايير الدولية، بما في ذلك المعيار الخاص بإصدار شهادات الصحة النباتية الإلكترونية، والمعايير المتعلقة بالتفتيش والفحص، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بحركة نباتات ومنتجات مثل الموز والقلقاس.

كما شارك ممثلو الحجر الزراعي المصري افتراضيًا، حيث استعرض الدكتور إسلام أبوالعلا، مشرف وحدة الصحة النباتية، أحدث حلول شهادات الصحة النباتية الإلكترونية. كما تم استعراض آخر المستجدات لمجموعة العمل الخاصة بالحاويات البحرية.

وأشار المنسي إلى أن الورشة خرجت بعدة توصيات، أهمها ضرورة دعم مشاركة دول المنطقة في مجموعة التخطيط الاستراتيجي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالإضافة إلى إدراج اللغة العربية كلغة مرجعية في هذه الاجتماعات.

الإدارة المركزية للحجر الزراعي وزارة الزراعة عمان سلطنة عمان زراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

الكبد الدهني

لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

مهلبية بالمستكة

طريقة عمل مهلبية بالمستكة .. اعرفي الخطوات

فيتامين د

انتبه.. أعراض لا يجب تجاهلها لنقص «فيتامين د»

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد