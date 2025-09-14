الحجر الزراعي المصري يشارك في ورشة بـ عمان لمراجعة معايير الصحة النباتية

شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية لمراجعة المعايير الدولية للصحة النباتية، التي عُقدت في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وقال المنسى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تعزيز المشاركة الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة المعايير الدولية للصحة النباتية.

وقال المنسي إن الوفد المصري قدم مساهمات فعالة في وضع التعليقات على مسودات المعايير الدولية، بما في ذلك المعيار الخاص بإصدار شهادات الصحة النباتية الإلكترونية، والمعايير المتعلقة بالتفتيش والفحص، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بحركة نباتات ومنتجات مثل الموز والقلقاس.

كما شارك ممثلو الحجر الزراعي المصري افتراضيًا، حيث استعرض الدكتور إسلام أبوالعلا، مشرف وحدة الصحة النباتية، أحدث حلول شهادات الصحة النباتية الإلكترونية. كما تم استعراض آخر المستجدات لمجموعة العمل الخاصة بالحاويات البحرية.

وأشار المنسي إلى أن الورشة خرجت بعدة توصيات، أهمها ضرورة دعم مشاركة دول المنطقة في مجموعة التخطيط الاستراتيجي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالإضافة إلى إدراج اللغة العربية كلغة مرجعية في هذه الاجتماعات.