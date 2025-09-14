قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زمالك 2014 يحقق المركز الثالث في بطولة أكتوبر لكرة الماء

فريق الزمالك 2014
فريق الزمالك 2014

حقق فريق الزمالك لكرة الماء مواليد 2014 الفوز في جميع مبارياته ماعدا مباراة واحدة ليتوج بالمركز الثالث في البطولة الودية المجمعة التي أقيمت على ملاعب نادي 6 أكتوبر، والتي شارك فيها ١٠ فرق على مستوى الجمهورية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الدوري في الموسم الجديد.


وخاض فريق ٢٠١٤ خمس مواجهات أمام أندية  6 أكتوبر، هيئة قناة السويس، وسموحة، والجزيرة وسبورتنج ونجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات ماعدا مباراة واحدة تم الهزيمة فيها من نادي الجزيرة بينما حقق الفوز في بقية المباريات بفارق كبير في الأهداف، وقد شهدت المباريات الخمسة أداء مميز ولافت لجميع لاعبي الفريق  وقد جاءت النتائج كالتالي 
الزمالك أمام نادي 6 أكتوبر جاءت نتيجة المباراة 5-2
الزمالك أمام هيئة قناة السويس جاءت نتيجة المباراة 5-3
الزمالك وسموحة جاءت نتيجة المباراة 10-4
الزمالك وسبورتنج  جاءت النتيجة 7- 2
وتصدر قائمة هدافي الفريق كل من  اللاعب يحيى مصطفى ويليه كل من سيف خليل، وحمزة علاء وسيف ابراهيم و ياسين حجازي، وحسين هاني و ياسين محمد و  مالك عادل وأحمد مكاوي 
بينما تألق في الدفاع كل من اللاعبين يوسف عماد وياسين باهر وعمر اسلام 
وكان سببا رئيسيا للفوز تألق حراس مرمى الفريق والذين حافظوا على شباكهم من أهداف مؤكدة حيث تألق حراس مرمى الفريق ياسين محمد سعيد وعبد الرحمن ممدوح ومصطفى ابو بكر

وتعد هذه النتائج مؤشرا إيجابيا على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد ، وسط آمال بمواصلة التألق وتحقيق النجاحات في البطولات الرسمية.
ويقود الجهاز الفني للفريق كل من حاتم توفيق المدير الفني
وكابتن محمد امير مدير قطاع البراعم 
و كابتن احمد حازم و كابتن احمد وائل مدربي الفريق

فريق الزمالك لكرة الماء زمالك 2014 كرة الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المنسي

الحجر الزراعي المصري يشارك في ورشة بـ عمان لمراجعة معايير الصحة النباتية

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

القداس الإلهي

أجواء روحية في كنيسة مارمرقس والبابا أثناسيوس بشبرا خلال تدشين الأيقونات

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد