زمالك 2014 يحقق المركز الثالث في بطولة أكتوبر لكرة الماء

حقق فريق الزمالك لكرة الماء مواليد 2014 الفوز في جميع مبارياته ماعدا مباراة واحدة ليتوج بالمركز الثالث في البطولة الودية المجمعة التي أقيمت على ملاعب نادي 6 أكتوبر، والتي شارك فيها ١٠ فرق على مستوى الجمهورية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الدوري في الموسم الجديد.



وخاض فريق ٢٠١٤ خمس مواجهات أمام أندية 6 أكتوبر، هيئة قناة السويس، وسموحة، والجزيرة وسبورتنج ونجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات ماعدا مباراة واحدة تم الهزيمة فيها من نادي الجزيرة بينما حقق الفوز في بقية المباريات بفارق كبير في الأهداف، وقد شهدت المباريات الخمسة أداء مميز ولافت لجميع لاعبي الفريق وقد جاءت النتائج كالتالي

الزمالك أمام نادي 6 أكتوبر جاءت نتيجة المباراة 5-2

الزمالك أمام هيئة قناة السويس جاءت نتيجة المباراة 5-3

الزمالك وسموحة جاءت نتيجة المباراة 10-4

الزمالك وسبورتنج جاءت النتيجة 7- 2

وتصدر قائمة هدافي الفريق كل من اللاعب يحيى مصطفى ويليه كل من سيف خليل، وحمزة علاء وسيف ابراهيم و ياسين حجازي، وحسين هاني و ياسين محمد و مالك عادل وأحمد مكاوي

بينما تألق في الدفاع كل من اللاعبين يوسف عماد وياسين باهر وعمر اسلام

وكان سببا رئيسيا للفوز تألق حراس مرمى الفريق والذين حافظوا على شباكهم من أهداف مؤكدة حيث تألق حراس مرمى الفريق ياسين محمد سعيد وعبد الرحمن ممدوح ومصطفى ابو بكر

وتعد هذه النتائج مؤشرا إيجابيا على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد ، وسط آمال بمواصلة التألق وتحقيق النجاحات في البطولات الرسمية.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من حاتم توفيق المدير الفني

وكابتن محمد امير مدير قطاع البراعم

و كابتن احمد حازم و كابتن احمد وائل مدربي الفريق