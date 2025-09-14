افتتاح فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى "للروبوتات" ..صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، الذي تنظمها الجامعة بكلية علوم الرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة ووكلاء الكلية وتنسيق الدكتور محمد طه وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون الدراسات العليا وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام رئيس الجامعة ومرافقوه بجولة تفقدية استمع خلالها إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالبطولة، مؤكدا حرص جامعة بنها على توفير بيئة محفزة وداعمة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن بطولة جامعة بنها الاولى للروبوتات تعد حدثًا طلابيًا وتكنولوجيًا مميزًا يهدف إلى تنمية المهارات العملية والإبداعية للطلاب في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث توفر منصة تنافسية لعرض مشاريع الطلاب والتطبيقات العملية، مما يعزز الإبداع والابتكار في الأنظمة الذكية، كما تسهم البطولة في ربط التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي والمهني، وإعداد الطلبة لسوق العمل الرقمي.

وأضافت رئيس جامعة بنها أن البطولة تستهدف طلاب الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية والمختصين بكليات الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، بالإضافة إلى طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن محاور البطولة تنقسم إلي سبع محاور تتضمن الروبوتات الأرضية ، الروبوتات القتالية، الروبوتات تحت الماء، روبوت حل المتاهة، تحدي الذراع الروبوتية، الطائرات بدون طيار ، الميتافيرس ، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR).

من جانبه أشار الدكتور محمد طه وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلي أن الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز مالية، إلى جانب جوائز خاصة لأفضل تصميم وبرمجة وفكرة مبتكرة، مما يشجع الطلاب على إنتاج تكنولوجيا الروبوتات المتقدمة.