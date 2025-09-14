طلائع الجيش يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش الشوط الفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وحل فريق مودرن سبورت ضيفًا على فريق طلائع الجيش ضمن سادس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile في تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل إسماعيل أجورو هدف التقدم للطلائع الجيش في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وألغى الحكم هدف التعادل لمودرن سبورت بداعى التسلل بعدما سجل غنام محمد هدف التعادل.

بهذه النتيجة يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد ٨ نقاط بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد عشر نقاط.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي. خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي. هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، محمود ممدوح.