نائب محافظ الجيزة تعقد لقاءً مع ممثلي الفنادق بمحيط المتحف المصري الكبير لبحث الاستعدادات قبل الافتتاح

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة ومحمد مرعي السكرتير عام المساعد لقاءً موسعًا مع ممثلي الفنادق الكائنة بمحيط المتحف المصري الكبير وذلك لبحث التحديات والعمل على تذليل اي معوقات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والوفود المشاركة في الفعاليات المرتقبة.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال الزوار والضيوف.

وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف، نظرًا لدورها المحوري في إنجاح الحدث التاريخي واستقبال الضيوف من مختلف دول العالم.

وأضافت أن المحافظة تعمل على التنسيق المستمر مع إدارات الفنادق والأجهزة التنفيذية لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو معوقات قد تواجههم، مشددة على أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة سياحية عالمية ويستلزم تكاتف جميع الجهود لإخراج الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها.

وفي السياق ذاته شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز وممثلي أجهزة المدن الجديدة بضرورة رفع كفاءة وتطوير وتحسين الصورة البصرية للطرق والمحاور المؤدية من وإلى المتحف والمنطقة الأثرية والمرور الدوري للتأكد من كفاءتها مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة أمام العالم.