تشكيل وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه لمواحة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج

الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا

الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق

بينما أعلن رضا شحاته عن تشكيل كهرباء الإسماعيلية وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: محمد مدحت، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد

الوسط: ممادو سيلا، أحمد حمزاوى، اسلام عبد النعيم، على سليمان، محمد اوناجم

الهجوم: عمر السعيد