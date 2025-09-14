قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الموسيقى العربية.. عمر من الإبداع في ندوة بمكتبة مصر العامة بالدقي

جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، ضمن برنامجها الثقافي والفكري ندوة بعنوان «الموسيقى العربية.. عمر من الإبداع»، وذلك في الرابعة عصر يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة بالجيزة.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين في مجالات الموسيقى والإعلام، من بينهم: محمد عبد العزيز مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق عباس الملحن والكاتب بصحيفة المصري اليوم، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور حسن محيي المطرب والملحن، والدكتور عبد الحميد يحيي الباحث والأكاديمي.
وتناقش الندوة المسيرة التاريخية والإبداعية للموسيقى العربية، وأثرها في تشكيل الوجدان والهوية الثقافية، إلى جانب إبراز دور المبدعين من الملحنين والمطربين في إثراء هذا التراث، وتوثيق مسيرة طويلة من العطاء الفني على مدى عقود.

وتأتي الندوة في إطار حرص مكتبة مصر العامة على تقديم فعاليات ثقافية متنوعة، تجمع بين الفكر والفن والإبداع، وترسخ مكانة المكتبة كمركز إشعاع ثقافي يفتح أبوابه أمام الجمهور العام.

