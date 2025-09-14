محمود محيي الدين يتوقع تفوق الصين علي أمريكا لتحتل المركز الأول عالميا

قال الدكتور محمود محيي الدين في حديثه بصالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل اليوم : إن تراتبية القوي الاقتصادية العالمية قد تغيرت إذ خرجت بريطانيا من بين الدول الخمس الكبري ، وحلت الهند في المركز الثالث عالميا بعد أمريكا والصين ، وبينما تتفوق الصين علي الولايات المتحدة في 60 مؤشر من بين 66 مؤشراً بحسب نيويورك تايمز ، فإن الولايات المتحدة تبني تحالفات اقتصادية وتجارية للمنافسة .

وتوقع محيي الدين أن تتفوق الصين علي أمريكا لتحتل المركز الأول عالميا خلال أقل من عشر سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار الأسبق ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة : إن الاقتصاد الكلاسيكي القائم علي الأرض والشعب والموارد والإدارة قد تغير ليصبح قائماً بالأساس علي الإنسان والأفكار ، وهو ما يعطي فرصة كبيرة لمصر في بناء المستقبل.

وبشأن الوضع الإقليمي العربي أشاد محيي الدين بتجربة الآسيان التي تعمل فيما هو موضع اتفاق وتتفادي ما هو موضع خلاف وتنحي السياسة لصالح الاقتصاد ، وهو ما يجب أن يكون حاضراً في التجربة العربية.

شارك في النقاش بصالون ماسبيرو نخبة من الكتاب والمثقفين ، وأدار اللقاء الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الانتاج الإعلامي ، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.