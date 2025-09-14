الفنون الشعبية تدشن مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية

أعلن مدير عام المركزالقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المخرج عادل حسان، انطلاق مسابقة "السيد درويش للدراسات الموسيقية" لدورتها الأولى بعنوان "دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي"، موضحا أنه من المقرر بدء استلام الأعمال المقدمة لها خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبلين في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الداعم للحركة الموسيقية المصرية واكتشاف المواهب المتميزة.



وقال حسان - في تصريح - إن المسابقة تأتي تأكيدًا على حرص المركز على تشجيع الباحثين الموسيقيين، وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب، مشيرًا إلى أن التقديم مفتوح أمام كل من يرغب بالمشاركة بشرط ألا يكون البحث المُقدَّم للتسابق جزءًا من أطروحة سبق الحصول بها على درجة علمية، وألا يكون البحث المُقدَّم قد سبق له الفوز في إحدى المسابقات البحثية، وألا يكون قد سبق نشر البحث المُقدَّم للتسابق، ويكون البحث مكتوبًا باللغة العربية، وأن يلتزم الباحث بالمناهج العلمية في التخصص العلمي.



وأضاف أنه يُشترط في الدراسات المتقدمة للمسابقة أن يكون للمتسابق الحق في الاشتراك ببحث واحد فقط، ألا يزيد البحث عن 60 صفحة، ويتم ملء استمارة التسابق المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز وإرسالها على البريد الإلكتروني للمركز مرفق بها صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتسابق. ويتم إرسال نسخة بصيغة الـ (WORD) على إيميل المركز أو تقدم ورقيًا في مكتب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 9 شارع حسن صبري – الزمالك.



وأشار إلى أنه سوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة 17 مارس 2026 في ذكرى ميلاد الموسيقار خالد الذكر السيد درويش، ويتم إقامة احتفال بالفائزين يوم 21 يونيو 2026 وهو الموافق للاحتفال بـ (اليوم العالمي للموسيقى).



وأكد حسان أن جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى؛ جائزة المركز الأول عشرة آلاف جنيهً، الثاني ثمانية آلاف جنيه، الثالث ستة آلاف جنيه، كما سيتم نشر الدراسات الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

