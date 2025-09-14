قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنون الشعبية تدشن مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية

مسابقة "السيد درويش للدراسات الموسيقية"
مسابقة "السيد درويش للدراسات الموسيقية"
أ ش أ

أعلن مدير عام المركزالقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المخرج عادل حسان، انطلاق مسابقة "السيد درويش للدراسات الموسيقية" لدورتها الأولى بعنوان "دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي"، موضحا أنه من المقرر بدء استلام الأعمال المقدمة لها خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبلين في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الداعم للحركة الموسيقية المصرية واكتشاف المواهب المتميزة. 


وقال حسان - في تصريح - إن المسابقة تأتي تأكيدًا على حرص المركز على تشجيع الباحثين الموسيقيين، وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب، مشيرًا إلى أن التقديم مفتوح أمام كل من يرغب بالمشاركة بشرط ألا يكون البحث المُقدَّم للتسابق جزءًا من أطروحة سبق الحصول بها على درجة علمية، وألا يكون البحث المُقدَّم قد سبق له الفوز في إحدى المسابقات البحثية، وألا يكون قد سبق نشر البحث المُقدَّم للتسابق، ويكون البحث مكتوبًا باللغة العربية، وأن يلتزم الباحث بالمناهج العلمية في التخصص العلمي.


وأضاف أنه يُشترط في الدراسات المتقدمة للمسابقة أن يكون للمتسابق الحق في الاشتراك ببحث واحد فقط، ألا يزيد البحث عن 60 صفحة، ويتم ملء استمارة التسابق المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز وإرسالها على البريد الإلكتروني للمركز مرفق بها صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتسابق. ويتم إرسال نسخة بصيغة الـ (WORD) على إيميل المركز أو تقدم ورقيًا في مكتب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 9 شارع حسن صبري – الزمالك.


وأشار إلى أنه سوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة 17 مارس 2026 في ذكرى ميلاد الموسيقار خالد الذكر السيد درويش، ويتم إقامة احتفال بالفائزين يوم 21 يونيو 2026 وهو الموافق للاحتفال بـ (اليوم العالمي للموسيقى).


وأكد حسان أن جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى؛ جائزة المركز الأول عشرة آلاف جنيهً، الثاني ثمانية آلاف جنيه، الثالث ستة آلاف جنيه، كما سيتم نشر الدراسات الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
 

مدير عام المركزالقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المخرج عادل حسان مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي الباحثين الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

علاء فاروق

الزراعة: زيادة 10% في إنتاج القمح ونستهدف 2.5 مليون فدان بالموسم الجديد

إسرائيل وفلسطين

محمد عبود: مصر بثقلها القوي في المنطقة تجعل إسرائيل تدفع ثمن عدوانها ومهاجمة 5 دول

الاحتلال

خبير: القمة العربية الإسلامية في الدوحة تربك إسرائيل ومخاوف من مقترح مصري بقوة عربية مشتركة

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد